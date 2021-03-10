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Белорусским банкирам урезают оклады на 40%?

10.03.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусским банкирам урезают оклады на 40%?

  • 10.03.2021, 13:12
Белорусским банкирам урезают оклады на 40%?
иллюстрационное фото

Первыми о «новшестве» сообщили сотрудники банка БелВЭБ.

В Банке БелВЭБ появилось новшество. Всех сотрудников заставляют подписывать допсоглашение об уменьшении оклада на 40%, сообщает телеграм-канал NEXTA.

Остальное якобы пойдет в премию, которую еще надо будет заслужить. Кто не согласен — увольняют.

Всех, кто до 31 марта не согласится на новые условия, уволят в соответствии с пунктом 5 части второй статьи 35 Трудового кодекса Беларуси.


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Первыми о «новшестве» сообщили сотрудники банка БелВЭБ.
 
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