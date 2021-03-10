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СМИ: Инфраструктурный коллапс оккупированного Крыма неотвратим и необратим
Источник материала: Хартия'97
СМИ: Инфраструктурный коллапс оккупированного Крыма неотвратим и необратим
Незаконные власти капитулировали перед созданными им проблемами.
Намедни так называемый «руководитель» предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что аварии на водопроводах городов и сел оккупированного полуострова с каждым днем будут только учащаться. И смелости этого заявления может быть как минимум два объяснения, которые никоим образом не сыграют на пользу крымчан, пишет на сайте
Прежде всего, представитель оккупационных властей подтвердил тот факт, что за все время оккупации полуострова на обслуживание, ремонт, замену, а также прокладку новых линий водопровода, финансирование хоть и выделялось, но, судя по всему не тратилось. То есть, фактически, данный деятель оккупационной администрации подтвердил мои слова от августа 2020 года, прозвучавшие в материале «Крым, вода и техногенный коллапс», касающиеся катастрофических распилов средств, выделяемых на инфраструктуру полуострова.
В результате 7 лет методичного распила бюджетных средств и полного игнорирования требований по обслуживанию водопроводов в Крыму, оккупационные власти получили ситуацию, когда ежедневно фиксируются прорывы, а жители полуострова, и без того испытывающего проблемы с водоснабжением из-за варварской эксплуатации источников и водохранилищ российскими военными, оказываются подолгу без воды. Хотя, сама вода часами и днями напролет может течь по улицам крымских городов из прорывов водопроводов, на залатывание которых не хватает сил и средств.
Второй очень важный момент в смелом заявлении Баженова заключается в том, что так называемый «руководитель» предприятия «Вода Крыма» явно намеревается выбить дополнительные бюджетные средства для решения проблемы с износившейся инфраструктурой. Разумеется, эти средства не будут направлены на обслуживание и ремонт, а, равно как и все предыдущие, будут успешно освоены в карманах оккупационной власти.
Фактически, то, во что превратились водопроводы Крыма за 7 лет оккупации, сложно даже назвать инфраструктурным объектом. Все это требует масштабного капитального ремонта с выделением многомиллиардных средств. Но этого никогда не будет, от чего инфраструктурный коллапс оккупированного Крыма неотвратим и необратим.
Вода продолжит течь в Крыму, но не из кранов домов его жителей, а по улицам и переулкам.
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Незаконные власти капитулировали перед созданными им проблемами.
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