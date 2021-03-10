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Уже на этой неделе в Беларусь придет настоящая весна
Источник материала: Хартия'97
Уже на этой неделе в Беларусь придет настоящая весна
К концу недели заметно потеплеет.
Об этом свидетельствует кратковременные прогноз Белгидромета.
По данным синоптиков в ближайшие три дня столбик термометра покажет
11 марта
ночью -6..-12°С (по северо-востоку -13..-15°С);
днем от -3°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу страны.
12 марта
ночью -1..-8°С (по востоку при прояснениях до -11°С, в юго-западных районах 0..+1°С);
днем от -2°С по северо-востоку до +8°С по юго-западу страны.
13 марта
ночью -4..+3°С;
днем +3..+10°С (по югу до +12°С).
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К концу недели заметно потеплеет.
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