Источник материала: Хартия'97

Уже на этой неделе в Беларусь придет настоящая весна 10.03.2021, 12:53

К концу недели заметно потеплеет.

Об этом свидетельствует кратковременные прогноз Белгидромета.

По данным синоптиков в ближайшие три дня столбик термометра покажет

11 марта

ночью -6..-12°С (по северо-востоку -13..-15°С);

днем от -3°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу страны.

12 марта

ночью -1..-8°С (по востоку при прояснениях до -11°С, в юго-западных районах 0..+1°С);

днем от -2°С по северо-востоку до +8°С по юго-западу страны.

13 марта

ночью -4..+3°С;

днем +3..+10°С (по югу до +12°С).

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