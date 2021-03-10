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Сайты Кремля, Думы и правительства РФ рухнули после замедления Twitter

10.03.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Сайты Кремля, Думы и правительства РФ рухнули после замедления Twitter

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  • 10.03.2021, 12:47
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Сайты Кремля, Думы и правительства РФ рухнули после замедления Twitter
Фото: Bloomberg

Масштабный сбой переживает «Ростелеком» — один из крупнейших провайдеров страны.

Официальные сайты российских органов государственной власти перестали открываться через два часа после того, как Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter и пригрозил соцсети полной блокировкой, сообщает finanz.ru.

На 12.05 (по Минску) не открываются сайты Кремля, правительства РФ и Государственной думы.

Также с перебоями работают сайты Совета Федерации и самого Роскомнадзора. Ряд пользователей не могут получить доступ к страницам Минфина, Минпромторга, Минэкономразвития.

Масштабный сбой, по данным DownDeterctor, переживает «Ростелеком» - один из крупнейших провайдеров страны, предоставляющий услуги в том числе и хостинга.

Жалобы поступают из Москвы, Краснодара, Новосибирска, Казани, Саратова, Кемерово и других городов.

92% пользователей сообщают, что испытывают трудности с доступом в интернет, еще 5% охарактеризовали проблему как «сбой всех сервисов».

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Теги: Минск
 
 
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Масштабный сбой переживает «Ростелеком» — один из крупнейших провайдеров страны.
 
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