Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили в Израиле печать библейской эпохи: надпись на ней вызвала сенсацию 10.03.2021, 12:37

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Фото: Yoli Schwartz, IAA

Возраст старинного артефакта — примерно 2600 лет.

Археологи из Управления древностей Израиля (IAA) нашли печать библейской эпохи, возрастом примерно 2600 лет.

Как пишет Express , печать очень уникальна, так как было найдено не так много личных печатей, принадлежащих женщинам.

По словам руководителей раскопок, печать указывает на то, что владелец вел важные дела и владел имуществом.

Подобные личные печати использовались для подписания документов и часто носились в кольцах.

Надписи, которые они несли, раскрывали личность владельца, семейный и социальный статус.

На печати указано имя женщины и ее отца, а не ее мужа, что свидетельствует о ее статусе.

"Печати, принадлежавшие женщинам, составляют лишь очень небольшую часть всех печатей, которые были обнаружены на сегодняшний день. Большинство известных нам женских печатей носят имя отца, а не мужа", - говорят специалисты.

Они не исключают, что ее владелица сохранила свое право на собственность и финансовую независимость даже после замужества, и поэтому имя ее отца было сохранено на печати.

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