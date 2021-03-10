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Ученые обнаружили в Израиле печать библейской эпохи: надпись на ней вызвала сенсацию
Источник материала: Хартия'97
Ученые обнаружили в Израиле печать библейской эпохи: надпись на ней вызвала сенсацию
Возраст старинного артефакта — примерно 2600 лет.
Археологи из Управления древностей Израиля (IAA) нашли печать библейской эпохи, возрастом примерно 2600 лет.
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По словам руководителей раскопок, печать указывает на то, что владелец вел важные дела и владел имуществом.
Подобные личные печати использовались для подписания документов и часто носились в кольцах.
Надписи, которые они несли, раскрывали личность владельца, семейный и социальный статус.
На печати указано имя женщины и ее отца, а не ее мужа, что свидетельствует о ее статусе.
"Печати, принадлежавшие женщинам, составляют лишь очень небольшую часть всех печатей, которые были обнаружены на сегодняшний день. Большинство известных нам женских печатей носят имя отца, а не мужа", - говорят специалисты.
Они не исключают, что ее владелица сохранила свое право на собственность и финансовую независимость даже после замужества, и поэтому имя ее отца было сохранено на печати.
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Возраст старинного артефакта — примерно 2600 лет.
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