ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые обнаружили в Израиле печать библейской эпохи: надпись на ней вызвала сенсацию

10.03.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили в Израиле печать библейской эпохи: надпись на ней вызвала сенсацию

  • 10.03.2021, 12:37
  • 3,876
Ученые обнаружили в Израиле печать библейской эпохи: надпись на ней вызвала сенсацию
Фото: Yoli Schwartz, IAA

Возраст старинного артефакта — примерно 2600 лет.

Археологи из Управления древностей Израиля (IAA) нашли печать библейской эпохи, возрастом примерно 2600 лет.

Как пишет Express, печать очень уникальна, так как было найдено не так много личных печатей, принадлежащих женщинам.

По словам руководителей раскопок, печать указывает на то, что владелец вел важные дела и владел имуществом.

Подобные личные печати использовались для подписания документов и часто носились в кольцах.

Надписи, которые они несли, раскрывали личность владельца, семейный и социальный статус.

На печати указано имя женщины и ее отца, а не ее мужа, что свидетельствует о ее статусе.

"Печати, принадлежавшие женщинам, составляют лишь очень небольшую часть всех печатей, которые были обнаружены на сегодняшний день. Большинство известных нам женских печатей носят имя отца, а не мужа", - говорят специалисты.

Они не исключают, что ее владелица сохранила свое право на собственность и финансовую независимость даже после замужества, и поэтому имя ее отца было сохранено на печати.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Северинец обратился к митрополиту Вениамину с просьбой заступиться за бчб-флаг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by