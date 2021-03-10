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Белорусские дороги будут ремонтировать в кредит? Согласована ставка в 6 процентов

10.03.2021 13:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Правительство согласовало Банку развития в 2021 году ставку за пользование кредитами, выдаваемыми на ремонт автомобильных дорог, сообщает Национальный правовой портал. В постановлении Совмина закреплено, что ставка по кредитам согласована в размере 6% годовых.

Нельзя однозначно утверждать, что ремонт обязательно будут вести за счет кредитов, потому как эти самые кредиты еще не взяли (по крайней мере, такой информации нет). По факту лишь согласовали процентную ставку — но, очевидно, это сделано не просто так.

Известно, что финансирование ремонта и обслуживание дорог велось в том числе за счет госпошлины, до начала этого года привязанной к техосмотру. В прошлом году в Минфине заявляли, что в последние годы ежегодно собирали около 300 млн рублей, а хотели бы до 450—500 млн. В этом году, когда пошлину отменили, а транспортный налог полноценно не ввели (в переходный 2021-й всем непрошедшим ТО нужно заплатить только одну базовую), может образоваться финансовая «дыра».

«Даже если все автовладельцы заплатят за все 4 миллиона зарегистрированных в стране авто по 29 рублей „переходных“, выйдет сумма в 116 млн — почти в три раза меньше, чем, как заверяют в министерстве, они получают сейчас,писал Onliner в день объявления о введении транспортного налога. — За счет чего покроют разницу? Или во время переходного периода — на протяжении всего года — будут меньше строить дорог, реже их ремонтировать?» Опубликованный документ Совмина может дать представление об ответе на эти вопросы.

А ремонтировать дороги надо уже в самое ближайшее время, причем в довольно серьезном объеме. В качестве примера состояния трасс мы недавно приводили кадры с платного участка М3.

Ненамного лучше ситуация на трассе М1 — той самой, которую признали одной из самых дорогих трасс в мире (7-е место и 24 евро за проезд иностранной легковушки). Актуальные фотографии прислал наш читатель Андрей.






 
 
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Правительство согласовало Банку развития в 2021 году ставку за пользование кредитами, выдаваемыми на ремонт автомобильных дорог, сообщает Национальный правовой...
 
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