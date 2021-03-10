«Роскомнадзор» начал замедлять Twitter

Источник материала: Onliner

«Роскомнадзор» сообщил о замедлении работы Twitter, передает издание Meduza. Сделано это из-за нежелания социального сервиса удалять противоправный контент. Замедление реализуют на 100% мобильных устройств и 50% стационарных устройств.

В «Роскомнадзоре» отметили, что, если Twitter не подчинится требованиям российских законов, «меры воздействия» продолжатся и могут дойти до блокировки сервиса.

Регулятор направил в Twitter более 28 тысяч жалоб на контент с детской порнографией, информацией об использовании наркотических средств и склоняющий несовершеннолетних к суициду. По данным «Роскомнадзора», не удалены 3168 материалов.

Также СМИ сообщили о сложностях с доступом к ряду государственных ресурсов: официальному сайту Кремля, сайту правительства, Совета Федерации, Госдумы и Роскомнадзора. На данный момент неизвестно, связано ли это с замедлением Twitter.