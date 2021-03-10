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«Роскомнадзор» начал замедлять Twitter
Источник материала: Onliner
«Роскомнадзор» сообщил о замедлении работы Twitter,
В «Роскомнадзоре» отметили, что, если Twitter не подчинится требованиям российских законов, «меры воздействия» продолжатся и могут дойти до блокировки сервиса.
Регулятор направил в Twitter более 28 тысяч жалоб на контент с детской порнографией, информацией об использовании наркотических средств и склоняющий несовершеннолетних к суициду. По данным «Роскомнадзора», не удалены 3168 материалов.
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