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Теперь официально. В РФ начали утверждение нового посла России в Беларуси
Источник материала: Onliner
Информация о новом после России в Беларуси получила первое официальное подтверждение. Комитет Госдумы по делам СНГ сегодня поддержал кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла России в Беларуси, сообщает
«Нам была предложена кандидатура Лукьянова, мы поддержали эту кандидатуру», — прокомментировал агентству первый зампредседателя комитета Константин Затулин.
Сейчас послом России в Беларуси является Дмитрий Мезенцев. По словам Затулина, членам комитета известно, что Мезенцев может занять пост секретаря Союзного государства России и Беларуси. Нынешний госсекретарь СГ Григорий Рапота рассказывал, что планирует завершить свою работу на этом посту.
Когда новый посол приедет в Минск, не сообщается. Указ о его назначении должен подписать Владимир Путин.
Последние четыре года Евгений Лукьянов занимает пост российского посла в Латвии, ему 69 лет. Ранее он был замсекретаря Совбеза России и занимался международными вопросами.
Это будет третий российский посол в Минске за последние три года.
Напомним, информация о возможной смене посла
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Информация о новом после России в Беларуси получила первое официальное подтверждение. Комитет Госдумы по делам СНГ сегодня поддержал кандидатуру Евгения...
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