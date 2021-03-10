Теперь официально. В РФ начали утверждение нового посла России в Беларуси

Источник материала: Onliner

Информация о новом после России в Беларуси получила первое официальное подтверждение. Комитет Госдумы по делам СНГ сегодня поддержал кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла России в Беларуси, сообщает ТАСС . Сейчас Лукьянов возглавляет дипмиссию в Латвии.

«Нам была предложена кандидатура Лукьянова, мы поддержали эту кандидатуру», — прокомментировал агентству первый зампредседателя комитета Константин Затулин.

Сейчас послом России в Беларуси является Дмитрий Мезенцев. По словам Затулина, членам комитета известно, что Мезенцев может занять пост секретаря Союзного государства России и Беларуси. Нынешний госсекретарь СГ Григорий Рапота рассказывал, что планирует завершить свою работу на этом посту.

Когда новый посол приедет в Минск, не сообщается. Указ о его назначении должен подписать Владимир Путин.

Последние четыре года Евгений Лукьянов занимает пост российского посла в Латвии, ему 69 лет. Ранее он был замсекретаря Совбеза России и занимался международными вопросами.

Это будет третий российский посол в Минске за последние три года.

Напомним, информация о возможной смене посла появилась 24 февраля. Тогда в российском посольстве Onliner пояснили, что «указы о назначении послов подписываются президентом России. Такой документ о новом после в Минске не был обнародован».