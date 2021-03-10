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Президент Украины наградил бывшую белорусскую биатлонистку Дарью Блашко медалью "За достижения и труд"

10.03.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного женского дня". Государственные награды получили сразу семь биатлонисток, включая уроженку Беларуси Дарью Блашко.



Награждены:

Валентина Семеренко — чемпионка Европы — орденом "За заслуги" ІІ степени;

Вита Семеренко — призер ЧЕ-2021 — орденом "За заслуги" ІІІ степени;

Елена Пидгрушная — призер ЧМ-2021 — орденом княгини Ольги І степени;

Анастасия Меркушина — призер ЧМ-2021 — орденом княгини Ольги ІІ степени;

Ирина Петренко — призер ЧЕ-2021 — орденом княгини Ольги ІІ степени;

Юлия Джима — призер ЧМ-2021 — орденом княгини Ольги ІІІ степени;

Дарья Блашко — призер ЧМ-2021 — медалью "За достижения и труд", — передает XSport.ua.
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного женского дня". Государственные...
 
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