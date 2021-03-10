Мнение: Вряд ли Россия позволит белорусам выбрать себе другого президента

Свободе говорит старший научный сотрудник Британского института международного и сравнительного права, главный редактор Journal of Belarusian Studies Ярослав Кривой. Об этом в интервьюговорит старший научный сотрудник Британского института международного и сравнительного права, главный редактор Journal of Belarusian Studies





Кратко





- Среди белорусских политиков нет единства в вопросе санкций





- Чтобы санкции достигли цели, нужно стечение ряда внутри- и внешнеполитических и экономических факторов





- Демократия вряд ли придет в Беларусь сразу после гипотетически изменившегося политического режима





- Вряд ли Россия позволит, чтобы белорусский народ выбрал себе другого президента и двинулся в другом геополитическом направлении





- Многие люди в 2020 году пережили личную революцию: они победили свой страх и вышли отстаивать свои права





- Чем больше изменений произойдет на уровне каждого человека, тем раньше это проявится и на уровне всей страны.





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