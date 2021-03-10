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Viber и MasterCard запустили сервис денежных переводов в Беларуси

10.03.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня, 10 марта, мессенджер Rakuten Viber и платежная система Mastercard запустили в Беларуси сервис мгновенных денежных переводов. Пользователи смогут отправлять деньги сразу же во время общения в приложении.

Чтобы перевести деньги, отправителю не нужно знать номер карты получателя или делиться данными своей карты — достаточно иметь получателя в своей адресной книге Viber или знать номер его телефона. Новая услуга доступна для держателей карт любого белорусского банка, чей аккаунт Viber привязан к белорусскому номеру мобильного телефона.

Технологическим партнером проекта является МТБанк, предоставляющий функционал сервиса карточных переводов.

Сервис объединяет технологию Mastercard Send и платформу Mastercard Transfers HUB, на которой могут быть добавлены платежные карты различных белорусских банков и платежных систем.

Карты пользователей легко привязать к сервису как со стороны отправителя, так и со стороны получателя, поэтому данные карты вводятся только один раз при совершении первого перевода.

Пока сервис доступен только для держателей платежных карт белорусских банков. В течение первых шести  месяцев МТБанк не будет взимать комиссию за перевод денег. По истечении этого срока комиссия будет иметь средний размер, характерный для платежных сервисов, развиваемых МТБанком.

Как пояснил Игорь Макеев, директор по развитию бизнеса МТБанка, пока зачисление денег возможно только на карты международных платежных систем. Это значит, что получить деньги на карту «Белкарт» невозможно.

Лимиты на платежи идентичны другим сервисам: максимальный размер перевода — 2100 белорусских рублей в сутки и 10 тыс. в месяц.

«Этих лимитов достаточно для жизнеобеспечения граждан. Лимиты устанавливаются, скорее, в целях безопасности», — добавил банкир.
 
 
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Сегодня, 10 марта, мессенджер Rakuten Viber и платежная система Mastercard запустили в Беларуси сервис мгновенных денежных переводов. Пользователи смогут отправлять деньги...
 
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