ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Решили досрочно дать звание народного?» Как СК захотел сделать из Мотолько экстремиста, но только рассмешил соцсети

10.03.2021 13:49 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сегодня СК заявил, что «в ближайшее время блогер Антон Мотолько будет объявлен в межгосударственный розыск». Следственный комитет утверждает, что в коллаборации с ГУБОПиК якобы нашел доказательства о причастности Мотолько к «совершению ряда преступлений», а именно: 

  • массовые беспорядки;
  • возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности;
  • организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок;
  • создание экстремистского формирования;
  • действия, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

 
Реакция Мотолько 

После того как новость от СК разлетелась по телеграм-каналам и СМИ, Антон написал пост о том, он не удивлен: «В целом ничего неожиданного, про то, что потиху сочиняют материалы к уголовным делам я знал еще в сентябре (спасибо сестре тёти уборщицы из ОАЦ). Что запрашивают в банках данные по моим «активам» и поступлениям (а там тоже всё чисто), что при допросе незаконно задержанных людей периодически всплывает моя фамилия в надежде найти хоть какую-то связь. Но всё тщетно.

9 июля я выехал из Беларуси. Это пришлось сделать по настоятельной просьбе коллег из iSANS, которые опасались моего задержания (как это произошло с Игорем Лосиком 25 июня). Собственно, одна из основных причин, почему я практически никогда не призывал людей к выходам на улицу и т.п. – это то, что я сам не находился в Беларуси. Поэтому я выбрал задачу с распространением информации, расследованиями и сбором инсайдов (с последующей их верификацией).  И буду продолжать это делать.

Я готов ответить за все свои действия перед судом. Но это будет объективный и независимый суд в Новой Беларуси, а не то позорище, которое сейчас именует себя «судом».

Благо, адвокат есть с 2017 года. И последнее. Я люблю Беларусь и делаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться домой. Жыве Беларусь!»

А еще Антон написал, что сегодня ему прислали больше поздравлений, чем в его день рождения. 

Реакция соцсетей 

Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси открывается сезон охоты на водоплавающих птиц. АПБ просит охотников ввести самоограничения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by