«Решили досрочно дать звание народного?» Как СК захотел сделать из Мотолько экстремиста, но только рассмешил соцсети

Источник материала: KYKY

Сегодня СК заявил , что «в ближайшее время блогер Антон Мотолько будет объявлен в межгосударственный розыск». Следственный комитет утверждает, что в коллаборации с ГУБОПиК якобы нашел доказательства о причастности Мотолько к «совершению ряда преступлений», а именно:

массовые беспорядки;

возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности;

организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок;

создание экстремистского формирования;

действия, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.



Реакция Мотолько

После того как новость от СК разлетелась по телеграм-каналам и СМИ, Антон написал пост о том, он не удивлен: «В целом ничего неожиданного, про то, что потиху сочиняют материалы к уголовным делам я знал еще в сентябре (спасибо сестре тёти уборщицы из ОАЦ). Что запрашивают в банках данные по моим «активам» и поступлениям (а там тоже всё чисто), что при допросе незаконно задержанных людей периодически всплывает моя фамилия в надежде найти хоть какую-то связь. Но всё тщетно.

9 июля я выехал из Беларуси. Это пришлось сделать по настоятельной просьбе коллег из iSANS, которые опасались моего задержания (как это произошло с Игорем Лосиком 25 июня). Собственно, одна из основных причин, почему я практически никогда не призывал людей к выходам на улицу и т.п. – это то, что я сам не находился в Беларуси. Поэтому я выбрал задачу с распространением информации, расследованиями и сбором инсайдов (с последующей их верификацией). И буду продолжать это делать.

Я готов ответить за все свои действия перед судом. Но это будет объективный и независимый суд в Новой Беларуси, а не то позорище, которое сейчас именует себя «судом».

Благо, адвокат есть с 2017 года. И последнее. Я люблю Беларусь и делаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться домой. Жыве Беларусь!»

А еще Антон написал, что сегодня ему прислали больше поздравлений, чем в его день рождения.

Реакция соцсетей

Кто не сидел, тот не беларус, кто не объявлен, тот не лидер ;) — Alex Lukash (@Alex__Lukash) March 10, 2021

Это признание заслуг) — Иван Немов (@UBAH_HEMOB) March 10, 2021

СК решил досрочно присвоить звание народного? — Alex Lukash (@Alex__Lukash) March 10, 2021

К тому же, отметили в СК, в тюрьме не занижены бордюры — Al Ber (@potatotale) March 10, 2021

Много чего нельзя простить белорусским силовикам, но то что из Мотолько героя сделали это уж ни в какие рамки, конечно) — Андрей (@JustFray) March 10, 2021