"Новый бывший" Бузовой отправил трепетное признание танцовщице

Источник материала: Sputnik Беларусь

Экс-бойфренд ведущей Ольги Бузовой продолжает провоцировать публику и бывшую девушку: трогательный комментарий Давы под постом коллеги по танцам взволновал сеть.

После расставания с бойфрендом Бузову бросает из крайности в крайность: сначала звезда обвинила блогера в изменах и насилии, а после со слезами на глазах просила фанатов голосовать за него на шоу "Танцы со звездами". Ведущая также набросилась на партнершу Манукяна из-за того, что танцовщица заблокировала ее в Instagram.

Ситуация в "любовном треугольнике" накалилась до предела: несмотря на ревность Бузовой, Манукян решил отправить трепетное признание своей коллеге Дарье Палей.

Интересно, что трогательный комментарий появился под снимком Палей и ее супруга.

Блогер похвалил танцовщицу, назвав ее примером преданной девушки и профессионала, а также пообещал, что всегда будет рядом с ней и ее семьей.

Такой поступок вызвал крайне негативные эмоции среди поклонников Бузовой: некоторые фолловеры отметили, что Дава пытается уколоть экс-возлюбленную и компрометирует замужнюю коллегу.

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