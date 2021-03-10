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"Новый бывший" Бузовой отправил трепетное признание танцовщице
10.03.2021 13:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Экс-бойфренд ведущей Ольги Бузовой продолжает провоцировать публику и бывшую девушку: трогательный комментарий Давы под постом коллеги по танцам взволновал сеть.
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Ситуация в "любовном треугольнике" накалилась до предела: несмотря на ревность Бузовой, Манукян решил отправить трепетное признание своей коллеге Дарье Палей.
Интересно, что трогательный комментарий появился под снимком Палей и ее супруга.
Блогер похвалил танцовщицу, назвав ее примером преданной девушки и профессионала, а также пообещал, что всегда будет рядом с ней и ее семьей.
Такой поступок вызвал крайне негативные эмоции среди поклонников Бузовой: некоторые фолловеры отметили, что Дава пытается уколоть экс-возлюбленную и компрометирует замужнюю коллегу.
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Недавняя вспышка ревности "поющей ведущей" не остановила блогера: в сети обсуждают милый комментарий Давы под постом участницы "Танцев со звездами" Дарьи Полей.
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