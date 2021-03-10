В пятницу стартует новый Gastrofest

Источник материала: Tut.by

В пятницу в Минске стартует новый гастрофест . Он будет посвящен Дню святого Патрика, который ежегодно отмечают 17 марта. На протяжении десяти дней, с 12 по 21 марта, пабы и рестораны города будут создавать ирландскую атмосферу с помощью фестивального сета стоимостью 18 рублей. Фотографии сетов будут опубликованы на AFISHA.TUT.BY чуть позже.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: gastrofest.by

Помимо традиционных фестивальных сетов, который подготовят 11 заведений города, партнер ирландского феста — бренд Jameson — будет раздавать гостям подарки. В специальном telegram-канале будут публиковаться названия заведений, в которых при заказе фестивального предложения можно будет получить крутой сувенир.

Также во время Gastrofest. Jameson St Patrick’s Day будет действовать предложение: при посещении трех и более заведений из одиннадцати среди гостей будет разыгран суперприз от организаторов.

Как и в прошлом году, гости смогут посетить любые из заявленных заведений, а после проголосовать за любимчиков на сайте фестиваля или в одноименном telegram-канале.

Gastrofest. Jameson St Patrick’s Day Когда: с 12 по 21 марта

Где: в 11 заведениях Минска, список появится позже

Сколько: 18 рублей