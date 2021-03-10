|
В пятницу стартует новый Gastrofest
Источник материала: Tut.by
В пятницу в Минске стартует новый
Помимо традиционных фестивальных сетов, который подготовят 11 заведений города, партнер ирландского феста — бренд Jameson — будет раздавать гостям подарки. В специальном
Также во время Gastrofest. Jameson St Patrick’s Day будет действовать предложение: при посещении трех и более заведений из одиннадцати среди гостей будет разыгран суперприз от организаторов.
Как и в прошлом году, гости смогут посетить любые из заявленных заведений, а после проголосовать за любимчиков на сайте фестиваля или в одноименном telegram-канале.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу в Минске стартует новый гастрофест ко Дню святого Патрика. С 12 по 21 марта пабы и рестораны города будут создавать ирландскую атмосферу с помощью...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)