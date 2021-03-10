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Первый серийный электромобиль Audi на платформе MEB почти готов к дебюту

10.03.2021 13:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В скором времени на конвейер встанет очередной электромобиль от Audi — это кроссовер Q4 e-tron, который в концептуальном виде был представлен в 2019 году на Женевском автосалоне.


По традиции, чтобы подогреть интерес к новинке, компания опубликовала фотографии прототипа с довольно условным камуфляжем, а также озвучила основные параметры и рассказала о некоторых особенностях интерьера и оснащения кроссовера. В отличие от кроссоверов e-tron, e-tron Sportback и недавно представленного седана e-tron GT, за основу Q4 e-tron взята платформа MEB концерна Volkswagen. На ней, напомним, базируются модели ID.3 и ID.4, Cupra el-Born и Skoda Enyaq, а Q4 e-tron станет первой Audi на этой архитектуре.



В длину новый представитель семейства e-tron насчитывает 4,59 м, ширина достигает 1,86 м, а колесная база — 2,76 м. По габаритам электрическая «четверка» находится между кроссоверами Q3 и Q5, то есть в строгом соответствии с индексом новой модели. Также известно, что объем багажника у Q4 e-tron будет варьироваться от 520 л до 1490 л со сложенными задними сиденьями.


Интерьер «паркетника» в общем и целом оформлен в стиле концептуальной модели, но градус футуризма, разумеется, снижен. У серийного Q4 e-tron, например, не сенсорный, а традиционный кнопочный блок климат-контроля, но без экранов все равно никуда: для приборов установлен 10,25-дюймовый дисплей, у мультимедиасистемы MMI — тачскрин на 10,1 или 11,6 дюйма (такой предложат ближе к концу года), а еще есть проекционный экран с системой дополненной реальности (на лобовое стекло выводятся навигационные и прочие подсказки с учетом дорожной ситуации).


Многофункциональный руль — с сенсорными клавишами, а еще у Q4 e-tron будет центральный эйрбэг, расположенный между креслами переднего ряда.


Целиком Q4 e-tron должен быть рассекречен в апреле, а старт европейских продаж запланирован на середину года. Ожидается, что в Германии базовая версия нового электрокара Audi будет стоить около 50 тысяч евро.

 
 
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В скором времени на конвейер встанет очередной электромобиль от Audi - это кроссовер Q4 e-tron, который в концептуальном виде был представлен в 2019 году на Женевском...
 
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