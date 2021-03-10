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Саша Филипенко: «С сыном говорю по-белорусски, для меня важно, чтобы Минск стал для него родным городом»

10.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Писатель — о том, кто на каком языке должен говорить.

Саша Филипенко: «С сыном говорю по-белорусски, для меня важно, чтобы Минск стал для него родным городом»

Фото Наша Нiва

Белорусский писатель Саша Филипенко в эфире Еврорадио заметил, что с точки зрения того, что в Беларуси люди говорят на двух языках, нашу страну можно сравнить с Бельгией или со Швейцарией.

В то же время он констатировал, что белорусский язык, по сравнению с русским, находится в неравных условиях.

— Мы видим, что белорусский язык не получает всех тех преимуществ и тех государственных дотаций, которые мог бы получать. Он находится в неравных условиях. Когда мы позволим этим двум языкам быть в равных условиях, мы увидим, на каком языке кто хочет говорить. 

Мы должны очень форсировать помощь белорусскому языку, потому что на нем будет говорить значительно больше людей. Сейчас у нас нет белорусскоязычных школ, белорусскоязычных садиков.

Я твердо убежден в том, что мы должны помочь белорусскому языку в своей собственной стране, где ОМОНовцы крестами отмечают людей, которые говорят на белорусском языке, и избивают их сильнее, потому что для них белорусский язык — это вроде как признак какого-то национализма, фашизма и тому подобное, что, конечно, абсолютная чушь, — отметил писатель.

Сам он считает язык не признаком национальной самоидентификации человека, а исключительно средством коммуникации.

— Для меня язык не есть определение понимания твоей нации, для меня язык — это средство коммуникации. Я учился в гимназии-колледже искусств им. Ахремчика, где все образование, даже сольфеджио и математика, были на белорусском языке. И я разговариваю на русском не потому, что начал писать, — я вижу сны на русском языке.

Моя жена гражданка России. У моего сына сейчас российский паспорт, но мы все время ездим в Минск, и для меня очень важно, чтобы Минск стал для него родным городом. Мы много пытаемся говорить по-белорусски, смотрим мультики на белорусском.

Я убежден, что каждый белорус, кто хочет говорить на белорусском языке — должен говорить на белорусском, кто хочет говорить на польском — должен говорить на польском, кто хочет говорить на русском — должен говорить на русском. А новогоднее обращение президент, как мне представляется, читает на двух языках.

Вообще хорошо бы, чтобы у нас ребята выходили из школы со знанием как минимум трех языков, чтобы у них был и белорусский, и русский, и английский, и все мы могли говорить на любом языке, который будет нам удобен в общении, — подчеркнул Саша Филипенко.

 
Теги: Минск
 
 
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