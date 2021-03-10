Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Дубае

Белоруска Арина Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал турнира Dubai Duty Free Tennis Championships.





Сегодня в 1/8 финала она переиграла эстонку Анетт Контавейт — 6:3, 6:2.

В активе нашей соотечественницы шесть эйсов, у соперницы — два. Соболенко допустила две двойные ошибки, Контавейт — три.

В четвертьфинале белоруска сразится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Гарбинье Мугуруса (Испания).