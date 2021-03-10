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Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Дубае

10.03.2021 14:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белоруска Арина Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал турнира Dubai Duty Free Tennis Championships.

Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Дубае

Сегодня в 1/8 финала она переиграла эстонку Анетт Контавейт — 6:3, 6:2.

В активе нашей соотечественницы шесть эйсов, у соперницы — два. Соболенко допустила две двойные ошибки, Контавейт — три.

В четвертьфинале белоруска сразится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Гарбинье Мугуруса (Испания).

 
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Белоруска Арина Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал турнира Dubai Duty Free Tennis
 
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