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Варшава пообещала незамедлительные ответные меры на высылку из Беларуси польского дипломата

10.03.2021 14:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что официальная Варшава «незамедлительно и адекватно» ответит на необоснованное решение властей Беларуси о высылке польского дипломата.

Варшава пообещала незамедлительные ответные меры на высылку из Беларуси польского дипломата
Фото pixabay.com

Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Марцин Войцеховский 9 марта был вызван в белорусский МИД, где ему была представлена нота с требованием, чтобы консул Ежи Тимофеюк покинул территорию Беларуси.

Как отмечает «Польское радио», дипломат участвовал 28 февраля в Бресте в мероприятиях по случаю отмечаемого в Польше Национально дня памяти несломленных солдат.

Белорусская сторона утверждает, что, участвуя в этом мероприятии польский консул грубо нарушил международное право, в частности, Венскую конвенцию о консульских сношениях. Мероприятия в память о бойцах польского антинемецкого и антисоветского подполья белорусский МИД назвал «героизацией военных преступников».  

Вице-министр иностранных дел Марцин Пшидач отметил, что решение о высылке польского дипломата обременяет непростые отношения между двумя нашими странами, и что Польша поддерживает независимость и суверенитет белорусского государства.

Однако «власти в Минске своими решениями, которые мы наблюдаем в последнее время, сами исключают себя из пути диалога и сотрудничества», — добавил представитель МИД.

Он также отметил, что Польша неизменно выступает за независимую и суверенную Беларусь: «Мы обращаемся к властям в Минске с призывом о проведении диалога с обществом, освобождении политзаключенных и восстановлении основных гражданских свобод».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что официальная Варшава «незамедлительно и адекватно» ответит на необоснованное решение...
 
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