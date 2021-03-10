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В Беларуси открывается сезон охоты на водоплавающих птиц. АПБ просит охотников ввести самоограничения

10.03.2021 14:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

13 марта в Беларуси открывается весенняя охота на водоплавающих птиц. С этого года запретили добывать весной красноголового нырка — глобально уязвимый вид. Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) просит охотников дополнительно ввести самоограничения на время весенней охоты.

В Беларуси открывается сезон охоты на водоплавающих птиц. АПБ просит охотников ввести самоограничения
Серый гусь. Фото Олега Мизиненко

Дело в том, что в Беларуси условия весенней охоты на водоплавающих неуместно жесткие в отношении птиц. В Европе, кроме нашей страны, такая охота разрешена еще и в России, но срок ее там короче. В Беларуси же — практически два месяца, до второго воскресенья мая.

Как отметил директор АПБ Александр Винчевский, в Беларуси разрешается добывать девять видов уток из 23, встречающихся в стране, «но большинство охотников плохо различают виды». «Цена ошибки весной очень высока. Будьте внимательны. Не уверен — не стреляй», — призвал охотников директор АПБ.

В Беларуси разрешена весенняя охота на серого гусягуменникабелолобого гуся и канадскую казарку. Законодатель разрешает стрелять гусей без учета пола и возраста. В конце апреля у серых гусей в Беларуси часто уже вылупляются птенцы. Гуси формируют пары на всю жизнь и не размножаются в текущем сезоне в случае потери партнера.

Из уток в Беларуси весенняя охота разрешена на самцов кряквы, широконоски, хохлатой чернети, чирка-трескункачирка-свистунка, серой утки, а также на селезней гоголя и свиязи. Для уток характерна сезонная моногамия. Они формируют пары еще до зимовки.

«В природе нет лишних самцов. Самец сторожит самку у гнезда, сопровождает на кормление и покидает, только убедившись, что все птенцы вылупились», — отмечают в АПБ.

«Ахова птушак Бацткаўшчыны» выступает за закрытие весенней охоты на водоплавающих птиц в Беларуси, но понимая, что сегодня это сделать невозможно, призывает охотников ввести самоограничения в весенний сезон. Это поможет уменьшить негативное влияние весенней охоты.

 

АПБ обращается к охотникам с просьбой не стрелять весной следующие виды птиц.

Чирок-трескунок — по оценке Красного списка Международного союза охраны природы и природных ресурсов численность этого вида в мире падает (в Беларуси тоже — по данным орнитологов НАН Беларуси), причем стремительно. Отстрел самцов весной только ускоряет этот процесс.

Серый гусь — в 2004-2005 годах был включен в национальную Красную книгу, его численность была по стране всего 250 пар. Чтобы дать популяции восстановиться, нужен мораторий.

Белолобый гусь — хоть численность этого гуся растет, есть очень большой риск спутать его во время охоты с глобально уязвимым гусем-пискулькой, запрещенным к охоте в Беларуси.

Гуменник — численность таежного подвида (Anser fabalis fabalis) этого гуся в мире сокращается.

С этого года разрешена и весенняя охота на сизых голубей. Однако АПБ просит охотников воздержаться от стрельбы по ним: сизого голубя очень легко спутать в поле с голубем-клинтухом, находящегося в Беларуси под охраной закона.

АПБ просит охотников:

  • выходить на охоту только в начале сезона, ближе к зиме;
  • установить для себя лимит добычи, который не превышать даже при хорошем лете уток и гусей, например, не более двух птиц в день.
  • не брать на охоту по перу полуавтоматическое ружье с магазином, рассчитанным на более чем два заряда (в Западной Европе они запрещены, так как оставляют птицам меньшие шансы выжить);
  • не использовать электронные манки (в Западной Европе и России они запрещены);
  • для охоты у водоемов использовать ружья под стальную дробь, а не свинцовую.

 

 

 
 
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13 марта в Беларуси открывается весенняя охота на водоплавающих птиц.
 
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