Во время эпидемии скорую придется ждать почти в три раза дольше

Источник материала: Onliner

Сегодня на Национальном правовом интернет-портале опубликован текст постановления №13 от 22 февраля от Минздрава с измененными нормативами и инструкцией деятельности службы скорой помощи. Согласно постановлению во время эпидемии ожидание скорой помощи увеличивается почти втрое.

Изменяется максимальное время ожидания бригады скорой медицинской помощи в период эпидемического подъема заболеваемости: при неотложном вызове бригады СМП машина прибудет на зарегистрированный адрес в течение 195 минут в городе и 210 минут в иных населенных пунктах. Еще установлено, что вызовы должны передаваться свободной бригаде не позднее 3 часов с момента регистрации вызова.

Напомним, что в нормальных условиях время ожидания скорой помощи при экстренном вызове не должно превышать 20 минут в городе и 35 минут в иных населенных пунктах, а при неотложном — не позднее 75 и 90 минут соответственно. Для транспортировки пациентов или констатации смерти скорая приедет не позднее чем за 135 минут в городе и 150 минут в иных населенных пунктах. При поступлении сообщения из оперативно-дежурной службы органов внутренних дел время сокращается.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.