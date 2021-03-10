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После «замедления Twitter» у россиян частично перестали открываться сайты Кремля и правительства

10.03.2021 14:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После того, как Роскомнадзор сообщил о замедлении скорости работы сервиса микроблогов Twitter для пользователей из России, у россиян частично перестали открываться сайты Кремля, правительства, премьер-министра и Госдумы. При этом сам Роскомнадзор заявляет, что между замедлением твиттера и сбоями в работе государственных сайтов нет связи. Об этом пишет TJournal.


Фото: Sara Kurfeß, unsplash.com

О перебоях в работе государственных сайтов пользователи соцсетей сообщили сразу после того, как Роскомнадзор объявил о мерах против Twitter. Частично перестали открываться сайты правительства. Не работает и сайт самого Роскомнадзора.

Впоследствии, около часа дня по московскому времени, часть государственных сайтов восстановила работу.

Какие сайты перестали открываться или работают с перебоями:

  • Сайт Кремля;
  • Сайт Совета Федерации;
  • Сайт премьер-министра;
  • Сайт министерства экономразвития;
  • Сайт Следственного комитета;
  • Сайт Министерства внутренних дел;
  • Сайт Генеральной прокуратуры;
  • Сайт Совета Безопасности;
  • Сайт Министерства цифрового развития;
  • Сайт Министерства промышленности и торговли;
  • Сайт Роскомнадзора.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил изданию «Подъем», что между сбоями в работе государственных сайтов и решением ведомства замедлить работу твиттера нет связи. По его словам, это связано со сбоем оператора сети «Ростелеком».

«У других операторов сбоев нет. Сбои в работе сайта правительства и Кремля — это одна и та же проблема. Это абсолютно никак не связано», — заявил он.

Пользователи Downdetector массово пожаловались на сбои в работе провайдера «Ростелеком», обслуживающего, в том числе, и государственные сайты. К текущему моменту накопилось более трех тысяч жалоб: 91% отмечает проблемы с интернетом. Компания объяснила неполадки сбоем оборудования и пообещала восстановить работоспособность в ближайшее время, сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сбои в работе правительственных сайтов, заявив, что в Кремле «все открывается».

«Мы видели сообщения, но, честно говоря, у нас не подтвердились. У нас всё открывается, я у компьютера просто сижу. Я вот сейчас сделал, у меня работает. Сейчас проверил, но я читал об этих сообщениях, мы не смогли подтвердить их методом апробирования, возможно, какие-то сбои, Минсвязи, возможно, даст какие-то объяснения», — сказал он.

Вместе с тем интернет уже отреагировал на меру Роскомнадзора шутками.

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