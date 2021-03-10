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Блогер Антон Мотолько будет объявлен в межгосударственный розыск

10.03.2021 14:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти намерены объявить блогера Антона Мотолько в межгосударственный розыск для привлечения в качестве обвиняемого в целом ряде преступлений.

«В ходе расследования уголовного дела о массовых беспорядках следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД получены доказательства о причастности блогера А. Мотолько к совершению ряда преступлений», - говорится в сообщении Следственного комитета РБ.

Мотолько, который еще в июле уехал из Беларуси, обвинят в массовых беспорядках, возбуждении социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, создании экстремистского формирования; и заодно в действиях, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

«УСК по городу Минску в отношении гражданина Республики Беларусь А. Мотолько в ближайшее время будет вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по всем вышеуказанным преступлениям. После чего он будет объявлен в межгосударственный розыск», также сказано в сообщении.

Заявление Следственного комитета РБ не стало сюрпризом для самого Мотолько.

"Собственно, одна из основных причин, почему я практически никогда не призывал людей к выходам на улицу и т.п. — это то, что я сам не находился в Беларуси. Поэтому я выбрал задачу с распространением информации, расследованиями и сбором инсайдов (с последующей их верификацией). И буду продолжать это делать. Я готов ответить за все свои действия перед судом. Но это будет объективный и независимый суд в Новой Беларуси, а не то позорище, которое сейчас именует себя "судом". Благо, адвокат есть с 2017 года", - прокомментировал блогер сообщение СК РБ.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти намерены объявить блогера Антона Мотолько в межгосударственный розыск для привлечения в качестве обвиняемого в целом ряде преступлений.
 
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