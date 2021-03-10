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Налетай! Подешевело: беларуский рубль укрепляется второй день подряд

10.03.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль второй день укрепляется к доллару и евро, а корзина дешевеет уже четвёртый день подряд.

Курс доллара снизился ещё на 0,0037 BYN до 2,6048 BYN/USD. За два дня доллар подешевел на 0,0057 BYN.

Курс евро упал до 3,0957 BYN/EUR, подешевев на 0,0041 BYN до минимума за 48 дней.

За четыре дня снижения евровалюта упала на 0,0572 BYN, а с начала марта уже на 0,0705 BYN.

урс российского рубля поднялся на 0,0032 BYN до 3,5198 BYN/100 RUB.

Напомним, что неделю назад сотня российский рублей подорожала до максимума за полгода.

Центробанк России

Российский рубль сегодня дорожает к доллару и евро на торгах МосБиржи.

Банк России снизил официальный курс доллара на завтра на 22 копейки до 74,0393 российских рублей.

Официальный курс евро на завтра упал ещё на 21 копейку до 87,9587 российских рублей — минимума за полгода.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль второй день укрепляется к доллару и евро, а корзина дешевеет уже четвёртый день подряд.
 
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