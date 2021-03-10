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На вратаря "Эвертона" напали бандиты с мачете

10.03.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На вратаря "Эвертона" Робина Ульсена и его семью напали грабители с ножами и мачете. В это время голкипер отдыхал дома с женой и двумя детьми.





Воры ворвались в дом Ульсена, угрожали ему ножом и скрылись с ценными украшениями и дорогими часами. Полиция проводит расследование, а "Эвертон" предложил психологическую поддержку игроку и его семье, пишет eurosport.ru со ссылкой на Daily Mail.
 
 
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На вратаря "Эвертона" Робина Ульсена и его семью напали грабители с ножами и мачете. В это время голкипер отдыхал дома с женой и двумя детьми.
 
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