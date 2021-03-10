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На вратаря "Эвертона" напали бандиты с мачете
Источник материала: Партизан
На вратаря "Эвертона" Робина Ульсена и его семью напали грабители с ножами и мачете. В это время голкипер отдыхал дома с женой и двумя детьми.
Воры ворвались в дом Ульсена, угрожали ему ножом и скрылись с ценными украшениями и дорогими часами. Полиция проводит расследование, а "Эвертон" предложил психологическую поддержку игроку и его семье, пишет eurosport.ru со ссылкой на Daily Mail.
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На вратаря "Эвертона" Робина Ульсена и его семью напали грабители с ножами и мачете. В это время голкипер отдыхал дома с женой и двумя детьми.
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