"Этот поц сломался": белорусская пропаганда не брезгует антисемитизмом

euroradio.fm . Госмедиа и провластные телеграм-каналы используют проверенные советские приёмы эпохи "борьбы с космополитизмом" и сталинского "дела врачей", передает





"Неправильные" евреи

Госпропаганда при упоминании некоторых противников Лукашенко делает акцент на их "неправильной" еврейскости. Вот, например, что пишет Андрей Муковозчик о блогере Евгении Липковиче:





— Евреи всего мира признали Липковича антисемитом. Осознав, наконец, что вся его жизнь для окружающих его есть наглядный призыв к антисемитизму. И гигиене. Но первое важнее, хоть второе и сильнее.





Прозрачный намёк Муковозчик делает и на корни бизнесмена Аркадия Израилевича — говорит, что тот "прозорливо раскладывает яйца по разным корзинам".





"Достаётся" от Муковозчика и дизайнеру Владимиру Цеслеру.





— …само рождение Вовы Цеслера могло бы просто не состояться, если бы одна пуговица [речь идёт про афишу спектакля, где изображена шинель с тремя пуговицами: польской, немецкой и советской. — Еврорадио] не победила другую. Одной он (и очень многие из нас) обязан, в общем, жизнью. Другая, наоборот, своей жизненной целью ставила уничтожить нас вообще. Сравнивать их? Вешать в один ряд, на одну шинель?





Провластные телеграм-каналы, за которыми, судя по всему, стоят сотрудники госСМИ, позволяют себе более яркие высказывания. Вот пример из канала, названного в честь жёлтых фруктов.





— Да и в целом, с фамилией Шрайбман топить за подобные символы [бело-красно-белый флаг. — Еврорадио] — более чем странно. Видимо, зелёные деньги для него дороже серого пепла. Того самого, который до сих пор лежит метровым слоем под бывшими концлагерями.





Ещё один подобный канал, названный в честь ритуального японского самоубийства, тоже "проходится" по Артёму Шрайбману. Намёк на неправильные буквы в "пятой графе" здесь однозначный:





— Мы, собственно, не прекращали следить за творчеством человека с истинно белорусскими корнями, и недавно он нас в очередной раз порадовал.





Апогей антисемитизма в том же "фруктовом" канале случился в честь Максима Каца: "Этот поц сломался, несите другого".





Позволяют себе пропагандисты и выпады в духе "коллективный Шейлок" (тот же Азарёнок) и "глубинное государство" — только с намёками не на deep state, а на конспирологию вокруг "сионистского заговора".





Ещё одним ярким примером скрытого (несильно) экстремизма было выступление блогера Алексея Голикова в эфире СТВ. В своей речи он похвалил Третий Рейх за жёсткие меры и призвал так же серьёзно "наводить порядок" и белорусские власти. Ну, то есть окончательно решить вопрос.





Весь этот контент вполне может рассматриваться в контексте статьи 130 Уголовного кодекса — "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни". Совершённое группой лиц, такое преступление может наказываться лишением свободы на срок до 12 лет.





Но, как сказал один политический долгожитель, иногда не до законов. Судят по этой статье как раз тех, кто ничего не нарушает.

Гешефт как символ зла

Отдельная "любовь" как у официальных пропагандистов, так и у якобы анонимных телеграм-каналов — к слову "гешефт". Это слово из идиш, которое означает выгодную сделку. Орденоносцы и медалисты из государственных СМИ подразумевают выгоду, которую якобы получают "нечистые на руку оппозиционеры"





— Сегодня мы узнаем, что стояло за вакханалией вокруг смерти Романа Бондаренко, — вещает Григорий Азарёнок, — и кто ради политического гешефта не давал матери похоронить сына по-христиански.





А вот — анонс из того же "фруктового" канала передачи Игоря Тура "Ложь беглых":





— "Ложь беглых" — специальная рубрика о жуликах и обманщиках, которые сулили золотые горы за предательство, но кинули свою паству, когда гешефт не прокатил.





Возвращаемся к Азарёнку. Вот как он комментировал очередной флешмоб с "протестными" танцами:





— Жаль, что вот эти бедные обманутые люди кружатся бесплатно. А есть те, кто имеет свой гешефт от их танцев. А вот у кого от грантовых денег совсем кукуха поехала, так у неполживых СМИ.





Но ладно пропагандисты! Это слово с очевидным подтекстом использовал и помощник Лукашенко Валерий Бельский: "У Telegram-каналов, выросших на публикации материалов провокационного, антигосударственного содержания, сейчас отличный гешефт".

Раввин: в Беларуси один из самых низких уровней антисемитизма

Раввин Григорий Абрамович в беседе с Еврорадио сразу же подчеркнул: говорить о политике как священнослужитель он не может. Но согласился в целом порассуждать о том, высок ли в Беларуси уровень антисемитизма.





Сравнивать ему есть с чем: кроме нашей страны, он успел пожить и в Великобритании, и в Израиле, и в России.





— Обычно антисемитизм у нас заканчивается на бытовом уровне. В целом в Беларуси он на порядок ниже, чем во многих других странах. Есть в этом роль и контроля государства с целью недопуска агрессии, и исторический опыт, — говорит Абрамович. — Я бы сказал, что это — наше национальное достояние.





Как плюс он назвал и свою возможность раз в месяц писать в "Народную газету".





— Это уникально, чтобы раввин мог писать в государственную газету с крупным тиражом. Это возможность рассказывать о наших традициях, культуре, просвещать в чём-то. Это очень важно.





Абрамович рассказывает: у него не раз были беседы с теми, кто позволял себе антисемитские высказывания на публике или в соцсетях.





— И в личной беседе подавляющее большинство говорит, что не хотели так сказать и не имеют ничего против, — отмечает он.





При этом, по словам раввина, разных людей могут оскорбить разные слова.





— Говорят: человека нельзя обидеть, но он может обидеться. Да, например, слово "поц" имеет не очень хороший перевод, но кто-то может на него не отреагировать. Так же, как слово "хрен": кто-то отнесётся к нему нормально, а другой — оскорбится.





В конце беседы Абрамович вернулся к её началу. Действительно, по его словам, в Беларуси низкий уровень антисемитизма — но это не значит, что нужно расслабляться.





— Сегодня такой, а завтра может быть уже другой. И встанет вопрос: а что мы сделали, чтобы сохранить хотя бы на сегодняшнем уровне? Это важно, всё равно надо работать над собой.