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Давление извне: Лукашенко и Тертель обсудили вопросы нацбезопасности
10.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Обеспечение национальной безопасности и противостояние давлению извне. Об этом шла речь сегодня на встрече Александра Лукашенко и председателя КГБ Ивана Тертеля, передает телеканал «МИР 24».
Комитет Госбезопасности отмечает рост террористических угроз со стороны сопредельных государств западного направления. Глава ведомства подтвердил информацию о задержании группы лиц, у которых изъяли оружие и боеприпасы. Белорусские спецслужбы осведомлены о попытках дестабилизировать обстановку в стране и знают, как действовать в непростых условиях.
Также Александр Лукашенко поручил главе КГБ держать на контроле вопросы, связанные с санкционной политикой иностранных государств в отношении Беларуси.
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Александр Лукашенко поручил главе КГБ держать на контроле вопросы, связанные с санкционной политикой иностранных государств в отношении Беларуси.
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