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Давление извне: Лукашенко и Тертель обсудили вопросы нацбезопасности

10.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Обеспечение национальной безопасности и противостояние давлению извне. Об этом шла речь сегодня на встрече Александра Лукашенко и председателя КГБ Ивана Тертеля, передает телеканал «МИР 24».

Комитет Госбезопасности отмечает рост террористических угроз со стороны сопредельных государств западного направления. Глава ведомства подтвердил информацию о задержании группы лиц, у которых изъяли оружие и боеприпасы. Белорусские спецслужбы осведомлены о попытках дестабилизировать обстановку в стране и знают, как действовать в непростых условиях.

«Есть конкретное поручение главы государства по минимизации тех угроз. Будем работать, нацелены на эффективное решение задач. Правоохранительные органы имеют достаточно сил и средств для реагирования на различные угрозы. Острый период в развитии ситуации, который был характерен для второй половины 2020 года, исчерпан. Ситуация стабильная», – отметил Иван Тертель.

Также Александр Лукашенко поручил главе КГБ держать на контроле вопросы, связанные с санкционной политикой иностранных государств в отношении Беларуси.



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Александр Лукашенко поручил главе КГБ держать на контроле вопросы, связанные с санкционной политикой иностранных государств в отношении Беларуси.
 
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