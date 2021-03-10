Давление извне: Лукашенко и Тертель обсудили вопросы нацбезопасности

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Обеспечение национальной безопасности и противостояние давлению извне. Об этом шла речь сегодня на встрече Александра Лукашенко и председателя КГБ Ивана Тертеля, передает телеканал «МИР 24».

Комитет Госбезопасности отмечает рост террористических угроз со стороны сопредельных государств западного направления. Глава ведомства подтвердил информацию о задержании группы лиц, у которых изъяли оружие и боеприпасы. Белорусские спецслужбы осведомлены о попытках дестабилизировать обстановку в стране и знают, как действовать в непростых условиях.

«Есть конкретное поручение главы государства по минимизации тех угроз. Будем работать, нацелены на эффективное решение задач. Правоохранительные органы имеют достаточно сил и средств для реагирования на различные угрозы. Острый период в развитии ситуации, который был характерен для второй половины 2020 года, исчерпан. Ситуация стабильная», – отметил Иван Тертель.

Также Александр Лукашенко поручил главе КГБ держать на контроле вопросы, связанные с санкционной политикой иностранных государств в отношении Беларуси.