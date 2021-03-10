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Виктор Бабарико: Весна должна быть наша!
Источник материала: Хартия'97
Виктор Бабарико: Весна должна быть наша!
Политик обратился к белорусам.
Экс-претендент в президенты Беларуси, политзаключенный Виктор Бабарико передал привет белорусам в
«Гитара — один из самых моих любимых инструментов. Я очень люблю слушать Эдуарда (сын Виктора Бабарико — ред.) (хотя и редко это удавалось) и надеюсь услышать Максима Знака. А еще лучше гитарный дуэт и соло Маши (Марии Колесниковой — ред. !
Всем привет! Весна должна быть наша. Мы — вместе!»
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Политик обратился к белорусам.
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