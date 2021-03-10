Источник материала: Хартия'97

Франция начала свои первые военные учения в космосе 10.03.2021, 14:07

Им присвоено кодовое название «AsterX».

Французские военные начали свои первые военные учения в космосе, чтобы проверить способность защищать собственные спутники.

Эксперты отмечают, что такие учения являются «признаком растущей конкуренции» между мировыми державами на орбите Земли, пишет nv.ua .

Мишель Фридлинг, глава недавно созданного космического командования Франции, назвал эти учения «стресс-тестом наших систем» и сказал, что они «были первыми для французской армии и даже первыми в Европе».

Эти учения под кодовым названием «AsterX» в честь первого французского спутника Asterix 1965 года, будут имитировать мониторинг потенциально опасного космического объекта, а также угрозу для спутника.

«Возникает ряд событий, которые создают кризисные ситуации или угрозы для нашей космической инфраструктуры, но не только это», — сказал Фридлинг репортерам из штаб-квартиры космического командования в Тулузе на юго-западе Франции.

Новые космические силы США и космические агентства Германии принимают участие во французских учениях, которые продлятся до пятницы.

Инвестиции в космическую программу должны составить 4,3 миллиарда евро в течение бюджетного периода 2019−2025 годов — это небольшая часть суммы, потраченной США или Китаем.

Отметим, в 2018 году Франция обвинила Россию в попытке перехватить передачи с франко-итальянского спутника, используемого армиями обеих стран для безопасной связи. Российский спутник «Луш-Олимп» якобы приблизился к спутнику «Афина-Фидус», что французские власти назвали «актом шпионажа».

В 2019 году министр обороны Франции Флоренс Парли заявила, что страна запустит миниатюрные спутники наблюдения с оборонительным оружием. Среди вариантов спутникового оружия — лазеры и даже пистолеты-пулеметы.

По данным главы Минобороны страны Флоренс Парли, на космическую оборону из бюджета выделят 700 млн евро, а к 2025 году суммарное финансирование ведомства достигнет 4,3 млрд евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее объявил, что страна создаст свои собственные космические силы, которым поручено защищать спутники, хотя в сообщении не упоминалось о системах космического оружия.

Парли предложила внести поправки во французский закон о космических операциях, чтобы предоставить Министерству вооруженных сил больше свободы, и заявила, что она хотела бы видеть такие спутники на орбите к 2023 году.

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