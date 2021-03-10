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Обезоружены тысячи карателей: на «Нафтане» рассказали о результатах стачки

10.03.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Обезоружены тысячи карателей: на «Нафтане» рассказали о результатах стачки

  • 10.03.2021, 14:01
  • 2,398
Обезоружены тысячи карателей: на «Нафтане» рассказали о результатах стачки
Фото: euroradio.fm

Впечатляющие цифры.

На начало марта к стачке на ОАО «Нафтан» присоединилось 36 человек. Сумма неуплаченных налогов（48%） стачкующими за все время составила 112 967 рублей.

Стачком ОАО «Нафтан» подвел промежуточные итоги стачки:

— Сумму неуплаченных налогов можно представить так:

- 2689 дубинок ПР-Т, не бьющих граждан;

- 7060 газовых баллончиков, не «плюющих» в лицо мирному населению;

- 6 автозаков на базе ГАЗ-3309, не увозящих в неизвестном направлении людей;

- полная комплектация амуниции 35 омоновцев, не калечащих Новополочан;

- 14120 бутылок водки, которой не спаивают заводчан;

- более 100 среднемесячных зарплат сотрудников МВД, не задерживающих просто так.

Дали или нет какой-либо эффект 36 бастующих?

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