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В Витебске женщина под дулом пистолета заставила незнакомца извиняться перед ней

10.03.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Витебске женщина под дулом пистолета заставила незнакомца извиняться перед ней

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  • 10.03.2021, 13:46
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В Витебске женщина под дулом пистолета заставила незнакомца извиняться перед ней

Конфликт произошел в одном из торговых заведений города.

Подробности дела об извинениях под дулом пистолета сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Конфликт между мужчиной и женщиной произошел на днях в одном из объектов торговли в Витебске. В зале с алкоголем отдыхали несколько компаний. И мужчина из одной компании начал острить в сторону незнакомой дамы из другой компании. Не выдержав очередную порцию колкостей, витебчанка заглянула в дамскую сумочку и достала оттуда… пистолет.


На видео, которое опубликовали правоохранители, видно, как женщина довольно брутально берет обидчика «за грудки», преследует в торговом зале, пытаясь взять на прицел.

- Конфликт закончился тем, что персонал заведения выбил оружие из рук витебчанки и вызвал наряд милиции, - пояснили в УВД.

Прибывшие милиционеры выяснили, что оружие - пневматический пистолет. Подозреваемая 50-летняя гражданка сказала, что приобрела его несколько лет назад и носила с собой для самообороны. Заявление на женщину написал и мужчина-фигурант, он пришел в милицию на следующий день после конфликта.

В своих действиях витебчанка раскаивается. В отношении нее СК возбудил уголовное дело.

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Теги: Витебск
 
 
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Конфликт произошел в одном из торговых заведений города.
 
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