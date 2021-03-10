Источник материала: Хартия'97

«Искандеры» уже не смеются 4 Александр Гольц, The Insider

10.03.2021, 13:39

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Александр Гольц

Санкции за использование химоружия ударят по Кремлю сильнее, чем он готов признать.

После свежей порции западных санкций российские пропагандисты вволю поиздевались над беспомощностью США и Европы. Меры, принятые Вашингтоном и Брюсселем после отравления Навального, действительно вряд ли заставят Кремль изменить свою политику, при этом очевидно, что США твердо решили лишить Россию ресурсов для реализации военных программ, прежде всего, производства и использования химического оружия.

Подписанная почти тридцать лет назад Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении считалась одним из важнейших достижений в области разоружения. Запад активно помогал России избавляться от гигантских запасов отравляющих веществ, полагая, что навсегда закрывает историю этого класса оружия массового поражения. Именно поэтому попытка отравления в Британии бывшего офицера ГРУ Скрипаля и его дочери вызвала такой шок.

Отравление Навального подтвердило: в России активно работают с боевыми нервно-паралитическими отравляющими веществами. Речь в данном случае идет о прямом нарушении важнейших обязательств, что в принципе ставит под вопрос существующую систему международной безопасности. Так что целью санкций является не только и не столько попытка наказать Москву за преследование одного из граждан, сколько попытка предотвратить дальнейшее нарушение конвенции о запрещении химического оружия.

Индивидуальные санкции введены не только против глав ФСБ Александра Бортникова и ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова, замглавы администрации президента Сергея Кириенко и руководителя управления внутренней политики администрации президента Андрея Ярина, участвовавших в преследовании Навального, но заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова. Первый отвечает за реализацию государственного оборонного заказа, второй – за научно-исследовательскую работу ведомства. То есть в США не сомневаются, что Россия создает химоружие для применения в военных целях.

Еще существеннее, что среди 14 фирм и НИИ, попавших в американский санкционный список, – шесть исследовательских центров Минообороны – 33-й ЦНИИ (находится в Шиханах, где и создано химическое оружие «Новичок», которым был отравлен Навальный), 27-й Научный центр Минобороны, который обеспечивал специалистами по отравляющим веществам, а также 48-й ЦНИИ и два его филиала.

По существу, это вердикт о том, что научно-исследовательская деятельность военного ведомства не только в области химии, но и микробиологии происходит в нарушение международных обязательств России. Санкции фактически запрещают не только прямые закупки этими центрами любых материалов и оборудования - одно подозрение, что они могут использовать подставные компании и посредников, неизбежно вызовет тщательное расследование. Это означает, что любая солидная компания десять раз подумает, прежде чем заключать хоть какие-нибудь контракты с российскими контрагентами в области химии и биологии. Санкции введены также против трех немецких и одной швейцарской компании. Фактически это были возглавляемые выходцами из России конторы по закупке всевозможного измерительного оборудования, необходимого в любом химическом производстве. США стремятся и таким образом воспрепятствовать производству химоружия.

Теперь любая компания десять раз подумает, прежде чем сотрудничать с любыми российскими контрагентами в области химии и биологии

Самое существенное, однако, это санкции, введенные Вашингтоном в соответствии с Законом о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года:

прекращение оказания финансовой помощи,

прекращение экспорта вооружений из США,

прекращение финансирования закупок оружия в России другими странами,

отказ в американских госкредитах,

запрещение экспорта в Россию товаров и технологий, чувствительных с точки зрения национальной безопасности США.

Москва тут же постаралась представить эти санкции как малосущественные. России, мол, давно уже не требуется американской финансовой помощи. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству поспешила заявить, что «очередные санкции США в отношении нашей страны, в данном конкретном случае применительно к экспорту вооружений, вызывают недоумение, так как никаких поставок оружия из США в РФ не осуществляется и, естественно, не планируется». Не без иронии было указано, что последний раз военную технику из США доставили по программе лендлиза, о ее окончании 21 августа 1945 года объявил президент Гарри Трумэн.

Это не совсем так. В российской таможенной отчетности есть секретные статьи, по которым проходит экспорт-импорт вооружений и сырья, имеющего стратегическое значение. В 2020 году объем секретного импорта из США составил целых $4 млрд. Эксперты считают, что большая часть этого экспорта составляют гражданские самолеты, однако не исключено, что Россия закупала в Соединенных Штатах еще какие-то важные стратегические товары. И теперь Москва лишится возможности их приобретать. Вашингтон также прямо запретил и продажу любых технологий, имеющих отношение к национальной безопасности.

В 2020 году объем секретного импорта из США составил целых $4 млрд

Между тем, предыдущие санкции, связанные с российским вмешательством в Украине, уже обернулись отказом в поставках композитных материалов. И это серьезно затруднило реализацию главного российского проекта в области гражданского авиастроения – создание среднемагистрального лайнера МС-21. Как показывает опыт первой холодной войны, под понятие товаров, «чувствительных с точки зрения национальной безопасности США» можно подогнать практически любую технологию и любой товар. Около полувека, с 1949 по 1994 годы, действовал Координационный комитет по экспортному контролю. С его помощью Запад пытался предотвратить экспорт технологий, способных усилить военный потенциал СССР. На практике запрещались поставки практически любой современной техники. Так, одним из серьезнейших нарушений режима считалась поставка восьми фрезерных станков, оснащенных вычислительными комплексами.

Санкции также запрещают экспорт российских вооружений и оборонных технологий в США, а также финансирование такого экспорта в третьи страны. Надо сказать, что объем российского секретного экспорта в США тоже довольно существенный. В прошлом году он составлял $900 млн. Вводя санкции, администрация Байдена подстраховалась и исключила из-под их действиях сотрудничество с Россией в космосе. Речь здесь идет о регулярных продажах двигателей космических ракет РД-180 и РД-181, оплате вывода на орбиту спутников. Однако объем таких продаж существенно меньше, чем $900 млн. Скорее всего, значительная часть этой суммы приходится на поставки в США низкообогащенного урана.

Россия покрывает около 20% потребности американских атомных электростанций. Еще недавно отечественные аналитики уверенно сообщали, что Штатам без российского урана не обойтись, однако неясно, как такие продажи будут происходить в условиях новых санкций. Похоже, неслучайно несколько дней назад Россия объявила о выходе из соглашения об утилизации оружейного урана (с него и начались российские поставки радиоактивных материалов в США), хоть срок действия самого соглашения завершился еще в 2013-м. Что касается финансирования Соединенными Штатами экспорта российского оружия в третьи страны, то до 2014 года и такая возможность не была теоретической. Так, Вашингтон оплатил в свое время продажу афганскому правительству отечественных вертолетов.

Таким образом, введенные санкции носят отнюдь не только символический характер. Главное же, они запустили процедуру действий в отношении страны-нарушителя Конвенции о запрещении химического оружия. Пока что в действие веден первый пакет, который носит скорее предупредительный характер. Американский закон требует, чтобы после его введения в течение трех месяцев государство, уже признанное нарушителем, согласилось с предъявленными обвинениями, прекратило использование химического оружия, гарантировало бы отказ от использования отравляющих веществ и позволило бы проведение инспекций на своей территории.

Судя по списку попавших под санкции исследовательских институтов, американцы знают, где и что искать. А заявления российских официальных лиц, решительно отрицающих факт использования яда против Навального, делают неизбежным введение в действие второго санкционного пакета, который куда жестче уже введенного:

полный запрет на предоставление американскими банками кредитов любым структурам государства-нарушителя,

запрет на экспорт или импорт из этой страны любых товаров или услуг, кроме продовольствия,

запрет на посадку самолетов государственных авиакомпаний страны-нарушителя,

отзыв посла или даже приостановка дипотношений,

отказ от поддержки финансирования этой страны международными банковскими институтами.

При этом термин «американский банк» в законе имеет чрезвычайно широкое толкование: речь может идти фактически о любом финансовом учреждении, включая биржи и инвестиционные компании. Агентство Bloomberg уже сообщило, что США и Великобритания активно обсуждают санкции в отношении российского государственного долга. А это фактически объявление торговой войны. И она будет иметь ясную цель – не допустить создания химического оружия и его производства.

Но и это не все. Администрация Байдена обещала введение вскоре еще двух пакетов санкции. Первый – в ответ за беспрецедентное по масштабам проникновение в сети и базы данных американских государственных ведомств. Можно предположить, что будут введены жесткие ограничения на продажу программного обеспечения, что отрежет нашу страну от передовых разработок в кибертехнологиях. Второй – возможный ответ на то, что Москва, якобы, пыталась ввести награды талибам за жизни американских солдат. Вероятно, в ближайшем будущем появятся организации, подобные комитета времен холодной войны, целью которых будет отрезать Россию от финансов и технологий.

Александр Гольц, The Insider

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