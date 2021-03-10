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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Удержит ли Нацбанк курс белорусского рубля? В данный момент курсы основных валют на БВФБ получаются не совсем рыночным механизмом.

Вот смотрим на примере доллара: курс покупки банками Беларуси этой валюты 10 марта от 2,56 до 2,64 за один доллар США. Разница всего в 3%.Теперь возьмём украинскую гривну: банки Беларуси покупают эту валюту по курсам от 0,06 BYN рубля до 0,0812 BYN за одну гривну. То есть за 1000 гривен вы можете получить как 81,20, так и 60 белорусских рублей. Разница в 26,1%.В данный момент курсы основных валют на Белорусской валютно-фондовой бирже получаются не совсем рыночным механизмом, так как Нацбанк для удержания курса белорусского рубля продает валюту на бирже.Валюта берется из ЗВР (золотовалютных резервов), о чем НБ РБ честно сообщает на своем сайте:Теперь о курсах валют на сегодня:10 марта на Московской бирже по состоянию на 14.45 установились следующие курсы валют:- средний курс доллара США - 73,0334 RUB;- средний курс евро - 87,9472 RUB.Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 10 марта 2021-го года выглядят следующим образом:- курс доллара снизился на 0,11%, до 2,6057 белорусского рубля;- курс евро уменьшился на - 0,12% до 3,0962 белорусского рубля;- российский рубль вырос на + 0,09% до 3,5199 белорусского рубля, за сотню российских.