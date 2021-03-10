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Удержит ли Нацбанк курс белорусского рубля?

10.03.2021 14:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Удержит ли Нацбанк курс белорусского рубля?
Иллюстративное фото
Курсы валют очень хороший показатель работы рыночных механизмов, если товара достаточно много, то и цена не сильно отличается. Если же товара не много и спроса на него особого нет, то цена может значительно отличаться.

Вот смотрим на примере доллара: курс покупки банками Беларуси этой валюты 10 марта от 2,56 до 2,64 за один доллар США. Разница всего в 3%.

Теперь возьмём украинскую гривну: банки Беларуси покупают эту валюту по курсам от 0,06 BYN рубля до 0,0812 BYN за одну гривну. То есть за 1000 гривен вы можете получить как 81,20, так и 60 белорусских рублей. Разница в 26,1%.

В данный момент курсы основных валют на Белорусской валютно-фондовой бирже получаются не совсем рыночным механизмом, так как Нацбанк для удержания курса белорусского рубля продает валюту на бирже.

Валюта берется из ЗВР (золотовалютных резервов), о чем НБ РБ честно сообщает на своем сайте:

Удержит ли Нацбанк курс белорусского рубля?

Теперь о курсах валют на сегодня:

10 марта на Московской бирже по состоянию на 14.45 установились следующие курсы валют:

- средний курс доллара США - 73,0334 RUB;

- средний курс евро - 87,9472 RUB.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 10 марта 2021-го года выглядят следующим образом:

- курс доллара снизился на 0,11%, до 2,6057 белорусского рубля;

- курс евро уменьшился на - 0,12% до 3,0962 белорусского рубля;

- российский рубль вырос на + 0,09% до 3,5199 белорусского рубля, за сотню российских.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В данный момент курсы основных валют на БВФБ получаются не совсем рыночным механизмом.
 
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