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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Porsche экс-нападающего минского «Динамо» пробил стену паркинга и повис на уровне третьего этажа - СМИ Porsche принадлежит экс-форварду минского «Динамо» Денису Казионову.

По информации «РЕН ТВ», Porsche принадлежит экс-форварду минского «Динамо». Инцидент произошел на стоянке ЖК «Ривер Парк» в Москве. Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал, — передает33-летний хоккеист в нынешнем сезоне не выступал ни за один профессиональный клуб. В минувшем сезоне Казионов провел 41 матч в КХЛ в составе «Нефтехимика», набрав 9 (4+5) очков.Ранее он также выступал за «Амур», «Автомобилист», «Кузню», «Трактор», «Северсталь», «Авангард», «Торпедо», «Сочи» и «Магнитку».