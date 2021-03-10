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Phys.org . «Лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее из-за глобального потепления», — говорит Юпин Гуань, физический океанограф из Государственной ключевой лаборатории тропической океанографии Института океанологии Южно-Китайского моря Китайской академии наук и ведущий автор нового исследования в журнале Geophysical Research Letters”, приводит слова ученого

«Многочисленные исследования показали, что подобная смена сезонов окажет значительное влияние на окружающую среду и здоровье людей. Например, птицы поменяют характер миграции, а растения будут цвести в разное время. Эти изменения создадут несоответствия между животными и их источниками пищи», — пишет Phys.org.

«Наука говорит ясно: мы должны ограничить повышение глобальных температур полутора градусами к концу столетия. А наш долг еще более ясен: мы должны защитить людей и сообщества, которые страдают от изменения климата. Мы должны ускорить подготовку к нарастающим последствиям климатического кризиса во имя международного мира и безопасности», — подчеркнул генсек ООН Антониу Гутерриш.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лето будет длиться шесть месяцев. Учёные рассказали как изменится климат в Беларуси Лето становится длиннее и жарче, а зима короче.

Ученые утверждают, что за последние полгода продолжительность лета уже увеличилась на 17 дней, зима сократилась на три дня, весна на девять, а осень на пять.Изменение климата на планете. Что ожидает нас в ближайшем будущем?По мнению ученых, более жаркое и продолжительное лето заставит страдать от высоких температур, тепловых волн и лесных пожаров. Теплые и короткие зимы вызовет нестабильность, которая в свою очередь приведет к скачкам холода, зимним штормам, похожим на недавние снежные бури в Техасе и Израиле.Телеграф публиковал материал на тему глобального изменения климата и связанных с этим угрозах.Изменения климата являются серьезнейшей угрозой мировой безопасности, подрывающей политическую, экономическую и социальную системы. К такому выводу пришел Совет Безопасности ООН на заседании, сообщид Коммерсант 24 февраля.