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Лето будет длиться шесть месяцев. Учёные рассказали как изменится климат в Беларуси
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«Лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее из-за глобального потепления», — говорит Юпин Гуань, физический океанограф из Государственной ключевой лаборатории тропической океанографии Института океанологии Южно-Китайского моря Китайской академии наук и ведущий автор нового исследования в журнале Geophysical Research Letters”, приводит слова ученого
Ученые утверждают, что за последние полгода продолжительность лета уже увеличилась на 17 дней, зима сократилась на три дня, весна на девять, а осень на пять.
Изменение климата на планете. Что ожидает нас в ближайшем будущем?
«Многочисленные исследования показали, что подобная смена сезонов окажет значительное влияние на окружающую среду и здоровье людей. Например, птицы поменяют характер миграции, а растения будут цвести в разное время. Эти изменения создадут несоответствия между животными и их источниками пищи», — пишет Phys.org.
По мнению ученых, более жаркое и продолжительное лето заставит страдать от высоких температур, тепловых волн и лесных пожаров. Теплые и короткие зимы вызовет нестабильность, которая в свою очередь приведет к скачкам холода, зимним штормам, похожим на недавние снежные бури в Техасе и Израиле.
Телеграф публиковал материал на тему глобального изменения климата и связанных с этим угрозах.
Изменения климата являются серьезнейшей угрозой мировой безопасности, подрывающей политическую, экономическую и социальную системы. К такому выводу пришел Совет Безопасности ООН на заседании, сообщид Коммерсант 24 февраля.
«Наука говорит ясно: мы должны ограничить повышение глобальных температур полутора градусами к концу столетия. А наш долг еще более ясен: мы должны защитить людей и сообщества, которые страдают от изменения климата. Мы должны ускорить подготовку к нарастающим последствиям климатического кризиса во имя международного мира и безопасности», — подчеркнул генсек ООН Антониу Гутерриш.
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Лето становится длиннее и жарче, а зима короче.
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