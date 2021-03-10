|
Курс доллара: когда ждать доллар по 65
Источник материала: UDF
Фото: ТАСС
По мнению Колба, многообещающе для российской валюты выглядит среднесрочный прогноз по восстановлению глобальной экономики и росту нефтяных цен.
Аналитик отметил, что восстановление экономического роста и дорогая нефть в условиях благоприятной политики центробанков подтолкнут Россию к положительному сальдо. Это, в свою очередь, приведет к укреплению рубля.
В UBS рассчитывают, что уже в июне доллар будет стоить 68 рублей, к сентябрю американская валюта подешевеет до 65 рублей и будет оставаться на этой отметке до марта 2022 года.
Как писал
Российскую валюту сейчас поддерживает нефть и интерес инвесторов к рисковых активам (он, в свою очередь, подогрет решением американских сенаторов одобрить комплекс мер поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В UBS рассчитывают, что уже в июне доллар будет стоить 68 рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)