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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В шоу «Голос. Дети» снова скандал: все судьи повернулись к дочери известного певца В памяти зрителей еще свежи прошлые скандалы, связанные с этой темой.

В памяти зрителей еще свежи прошлые скандалы, связанные с этой темой. После победы дочери Алсу в проекте «Голос. Дети» пользователи сети называли финал шоу «позором», требовали пересмотреть результаты, а также обвиняли певицу в том, что она накрутила голоса своей наследнице. Создателям пришлось проверить этот факт. В итоге результаты были аннулированы, а победу присудили всем финалистам проекта.В предыдущем сезоне на шоу «Голос» пришла дочь телеведущего Первого канала. К ней сразу же повернулись все трое судей. Это послужило поводом для новых разбирательств. Зрители были возмущены тем, что успех девочке обеспечили якобы связи ее отца. В социальных сетях требовали дать дорогу детям из обычных, незвездных семей. Девочка до финала не дошла.В этом сезоне телепроекта «Голос. Дети» без скандалов может не обойтись. В новом выпуске шоу приняла участие 12-летняя дочь певца. На слепых прослушиваниях она исполнила песню Стиви Уандера «Overjoyed». Свои кресла к ней повернули все судьи:. Девочка выбрала в качестве наставника кумира молодежи Егора Крида.Ведущий проектанеоднозначно отнесся к тому, как все судьи повернулись к девочке. Актер схватился за голову и предположил, что зрители опять будут придираться к этому. По мнению ведущего, будет трудно доказать, что Лиза действительно обладает хорошими вокальными данными.В сети же дочь Трофимова поддержали. Зрители оценили талант Лизы, ее потрясающий голос, а также скромность. Пользователи сети считают, что девочка выступила достойно, а потому она действительно заслуживает победы в проекте.