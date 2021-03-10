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В шоу «Голос. Дети» снова скандал: все судьи повернулись к дочери известного певца

10.03.2021 14:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В шоу «Голос. Дети» снова скандал: все судьи повернулись к дочери известного певца
Кадр из видео
Громкие скандалы все чаще стали сопровождать шоу «Голос». Сначала зрители обсуждали уместность Егора Крида в членах жюри, потом им не понравился откровенный наряд Лободы. Теперь пользователи сети снова недовольны тем, как все судьи повернулись к дочери известного артиста.

В памяти зрителей еще свежи прошлые скандалы, связанные с этой темой. После победы дочери Алсу в проекте «Голос. Дети» пользователи сети называли финал шоу «позором», требовали пересмотреть результаты, а также обвиняли певицу в том, что она накрутила голоса своей наследнице. Создателям пришлось проверить этот факт. В итоге результаты были аннулированы, а победу присудили всем финалистам проекта.

В предыдущем сезоне на шоу «Голос» пришла дочь телеведущего Первого канала Романа Будникова. К ней сразу же повернулись все трое судей. Это послужило поводом для новых разбирательств. Зрители были возмущены тем, что успех девочке обеспечили якобы связи ее отца. В социальных сетях требовали дать дорогу детям из обычных, незвездных семей. Девочка до финала не дошла.

В этом сезоне телепроекта «Голос. Дети» без скандалов может не обойтись. В новом выпуске шоу приняла участие 12-летняя дочь певца Сергея Трофимова. На слепых прослушиваниях она исполнила песню Стиви Уандера «Overjoyed». Свои кресла к ней повернули все судьи: Светлана Лобода, Баста, Егор Крид. Девочка выбрала в качестве наставника кумира молодежи Егора Крида.

Ведущий проекта Дмитрий Нагиев неоднозначно отнесся к тому, как все судьи повернулись к девочке. Актер схватился за голову и предположил, что зрители опять будут придираться к этому. По мнению ведущего, будет трудно доказать, что Лиза действительно обладает хорошими вокальными данными.

В сети же дочь Трофимова поддержали. Зрители оценили талант Лизы, ее потрясающий голос, а также скромность. Пользователи сети считают, что девочка выступила достойно, а потому она действительно заслуживает победы в проекте.
 
 
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