Владимир Гостюхин: я очень ценю свое прошлое в советском кино

Источник материала: Sputnik Беларусь

Любимый многими зрителями актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Беларуси, лауреат Госпремии СССР и Госпремии Российской Федерации Владимир Гостюхин отмечает 10 марта свое 75-летие.

В интервью на радио Sputnik артист с теплотой вспоминал свои съемки в знаковых советских кинолентах и сравнивал их с тем, как кинопроизводство выглядит сейчас. Сравнение выходило не в пользу сегодняшнего дня, и гостюхин объяснял, почему.

"В советское время я снимался не то чтобы в элитарном кино, но в таком аналитическом, психилогическом, исследующем человека и время. Я очень ценю свою прошлое в советском кинематографе, мне удалось поработать с блистательными, великими режиссерами, и я очень люблю те картины. Я их отбирал, от чего-то отказывался. И то, что меня волновало, я чувствовал, что мне удастся рассказать через роль, через характер, через драматургию и сценарий, мы находили общее соприкосновение с режиссерами", ― рассказывает Гостюхин.

Такие великие режиссеры, как Сергей Бондарчук, Никита Михалков, Вадим Абдрашитов, белорусские режиссеры ― Михаил Пташук, Виктор Туров, именно большие яркие режиссеры предлагали работать, вспоминает Гостюхин.

"Разные жанры. Были и такие, как "В поисках капитана Гранта". Любит зритель такие фильмы. У меня было две таких роли. Но конечно, работа со Станиславом Говорухиным. И команда у нас была великолепная. Колька Еременко, Лембит Ульфсак. Я наверное не смеялся столько никогда, как во время съемок этого фильма. Это кураж, атмосфера. Слава Говорухин, мы его "наш Мегре" звали, он все время с трубкой, с Лембитом в шахматы, а с Колькой мы все время дурака валяли, подтрунивали над Лембитом", ― рассказывает Говорухин.

Сейчас, по мнению актера, такого куража, к сожалению, уже нет. "Сейчас работа тяжелая, современное производство кино эту легкость и воздушность потеряло, во многих сериалах не видно этого воздуха, просто сюжет".

"Мы потеряли систему. Я искренне признаюсь, что я плачу по советскому кинематографу. В то время ворчали очень сильно, ругали: "Над нами висят эти начальники, нам не дают вот так распуститься". А была очень четкая и правильная система. В ней много не своруешь. Там с откатами всегда было очень сложно. Могли приворовать по мелочи – досочки какие-то. Но чтобы откат какой-то в сторону – такое было невозможно", ― говорит Говорухин.

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