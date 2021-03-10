Как протестных белорусов выдавливают из России: «А у вас 40 лет запрета на въезд в РФ»

Источник материала: Салiдарнасць

Новая газета публикует большой материал с историями, как в Москве и Питере начали трогать белорусов, которые выходили к посольствам с пикетами. Предлагаем избранное.





Фото Влад Докшин, Новая газета

«Новый кейс — дело двух девушек, которые фотографировались с бчб-флагом 31 января. Насте Милинец и Ларисе Надточаевой присудили в феврале штраф 10 тысяч, но это бы еще полбеды. Уже во время суда их предупредили, что могут быть проблемы с миграционными службами. И не соврали.

Настя поехала в Сахарово подавать на вид на жительство, ее сразу же пробили по базе и даже документы не взяли. «Решите сначала свои проблемы с МВД» — «А что такое?» — «А у вас 40 лет запрета на въезд в РФ». 40 лет. До 2061 года. За фотографию».

Страшные люди белорусы, опасные. Но вопрос, почему за них так ретиво взялись именно сейчас, а несколько месяцев до этого почти не трогали. Видимо, дело в Навальном.

У кого-то наверху крепко засела мысль, что силы зла пытаются реализовать в России белорусский сценарий. Беларусь — равно Навальный. Звучит бредово, и можно было бы посмеяться, если б не десятки людей, которых выгоняют из страны, запугивают, прослушивают.

А главное, что все это абсолютно бессмысленно. Сколько денег тратится зря, сколько времени, сколько сил».