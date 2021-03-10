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Огромные очереди остаются на границе с Литвой

10.03.2021 14:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Транспортный коллапс продолжается на белорусской границе с Литвой — в четырех пунктах пропуска скопилось более тысячи грузовиков.

Огромные очереди остаются на границе с Литвой

Дальнобойщики вынуждены часами стоять на этом направлении. По данным ГПК на 14:00, ситуация следующая:

  • «Котловка» — более 330;
  • «Бенякони» — более 300;
  • «Каменный Лог» — более 280;
  • «Привалка» — более 200.

На выезде в Латвию в «колейке» около двухсот фур:

  • «Григоровщина» — более 90;   
  • «Урбаны» — более 90.

На польском направлении очередь есть лишь на одном переходе:  

  • «Брузги» — более 100.
 
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Транспортный коллапс продолжается на белорусской границе с Литвой — в четырех пунктах пропуска скопилось более тысячи грузовиков.
 
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