Огромные очереди остаются на границе с Литвой

Транспортный коллапс продолжается на белорусской границе с Литвой — в четырех пунктах пропуска скопилось более тысячи грузовиков.





Дальнобойщики вынуждены часами стоять на этом направлении. По данным ГПК на 14:00, ситуация следующая:

«Котловка» — более 330;

«Бенякони» — более 300;

«Каменный Лог» — более 280;

«Привалка» — более 200.

На выезде в Латвию в «колейке» около двухсот фур:

«Григоровщина» — более 90;

«Урбаны» — более 90.

На польском направлении очередь есть лишь на одном переходе: