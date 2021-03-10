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Огромные очереди остаются на границе с Литвой
Источник материала: Навiны
Транспортный коллапс продолжается на белорусской границе с Литвой — в четырех пунктах пропуска скопилось более тысячи грузовиков.
Дальнобойщики вынуждены часами стоять на этом направлении. По данным ГПК на 14:00, ситуация следующая:
На выезде в Латвию в «колейке» около двухсот фур:
На польском направлении очередь есть лишь на одном переходе:
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Транспортный коллапс продолжается на белорусской границе с Литвой — в четырех пунктах пропуска скопилось более тысячи грузовиков.
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