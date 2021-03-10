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Главу БАЖ Андрея Бастунца допросили в качестве свидетеля по уголовному делу

10.03.2021 14:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председатель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец вместе с адвокатом вышел после двухчасового допроса в Следственном комитете.

Главу БАЖ Андрея Бастунца допросили в качестве свидетеля по уголовному делу

Как сообщил Бастунец БелаПАН, его допросили в качестве свидетеля в рамках дела по статье 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). С него взята подписка о неразглашении.

Бастунец добавил, что с 14 часов следственные действия с его участием продолжатся.

Глава БАЖ отметил, что на прошлой неделе ему позвонили из Следственного комитета и предложили явиться туда утром 10 марта, чтобы принять участие в осмотре содержимого сейфа, изъятого во время обыска 16 февраля.

«Вопрос о возврате уставных документов, печати и разблокировании офиса сейчас находится в стадии решения. Надеюсь, что в ближайшее время все разрешится», — сказал Бастунец.

16 февраля в офисах и квартирах десятков правозащитников, профсоюзных активистов и независимых журналистов по всей стране прошли обыски. Как впоследствии сообщил Следственный комитет, обыски были проведены в рамках расследования дела по статье 342 УК.

Обыски прошли в офисе БАЖ, у ее председателя Андрея Бастунца, его заместителей Бориса Горецкого и Олега Агеева, юриста Кристины Рихтер, в офисе лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» и у его председателя Алеся Беляцкого, у координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды, лидеров и активистов независимого профсоюза РЭП, региональных правозащитников во многих городах.

Офис БАЖ был опечатан, счет организации — арестован.  

 
 
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Председатель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец вместе с адвокатом вышел после двухчасового допроса в Следственном комитете.
 
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