Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла в Беларуси

Комитет Государственной думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании 10 марта поддержал кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла РФ в Беларуси.





Как пишет БелаПАН со ссылкой на ТАСС , первый заместитель главы комитета Константин Затулин рассказал, что «нам была предложена кандидатура Лукьянова, мы поддержали эту кандидатуру».

По его словам, нынешний посол в Беларуси Дмитрий Мезенцев может занять пост государственного секретаря Союзного государства.

По регламенту Госдумы, профильные комитеты участвуют в консультациях при назначении и отзыве президентом РФ диппредставителей в иностранных государствах и международных организациях. Послы назначаются президентом России по представлению МИД.

Дмитрий Мезенцев возглавлял посольство России в Беларуси с конца апреля 2019 года. В должности посла он сменил Михаила Бабича.

Евгений Лукьянов в настоящее время возглавляет дипломатическое представительство РФ в Латвии.

Он родился в 1951 году. В 1974-м окончил Ленинградский государственный университет, после чего работал переводчиком, старшим инженером-переводчиком НИИ «Импульс». В 1981—1984 годах был заместителем секретаря правления Ленинградской организации Союза журналистов СССР.

В 1984—1990 годах был на дипломатической службе в МИД СССР. В 1990—1991 годах работал замдиректора музея «Государственный Эрмитаж», в 1991—1993 годах — проректором Международного института развития и обучения банковской и биржевой деятельности в Санкт-Петербурге.

С 1993 по 2006 годы был на руководящих должностях в «Дрезднер банк» и ВТБ. В 2006—2010 годах работал начальником департамента, заместителем представителя президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе.

С 2010-го по 2016-й, до назначения послом в Латвии, работал помощником секретаря, заместителем секретаря Совета безопасности РФ.

Владеет английским и французским языками. Имеет классный чин действительного государственного советника РФ II класса.