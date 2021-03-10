ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла в Беларуси

10.03.2021 14:51 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Комитет Государственной думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании 10 марта поддержал кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла РФ в Беларуси.

Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла в Беларуси

Как пишет БелаПАН со ссылкой на ТАСС,  первый заместитель главы комитета Константин Затулин рассказал, что «нам была предложена кандидатура Лукьянова, мы поддержали эту кандидатуру».

По его словам, нынешний посол в Беларуси Дмитрий Мезенцев может занять пост государственного секретаря Союзного государства.

По регламенту Госдумы, профильные комитеты участвуют в консультациях при назначении и отзыве президентом РФ диппредставителей в иностранных государствах и международных организациях. Послы назначаются президентом России по представлению МИД.

Дмитрий Мезенцев возглавлял посольство России в Беларуси с конца апреля 2019 года. В должности посла он сменил Михаила Бабича.

Евгений Лукьянов в настоящее время возглавляет дипломатическое представительство РФ в Латвии.

Он родился в 1951 году. В 1974-м окончил Ленинградский государственный университет, после чего работал переводчиком, старшим инженером-переводчиком НИИ «Импульс». В 1981—1984 годах был заместителем секретаря правления Ленинградской организации Союза журналистов СССР.

В 1984—1990 годах был на дипломатической службе в МИД СССР. В 1990—1991 годах работал замдиректора музея «Государственный Эрмитаж», в 1991—1993 годах — проректором Международного института развития и обучения банковской и биржевой деятельности в Санкт-Петербурге.

С 1993 по 2006 годы был на руководящих должностях в «Дрезднер банк» и ВТБ. В 2006—2010 годах работал начальником департамента, заместителем представителя президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе.

С 2010-го по 2016-й, до назначения послом в Латвии, работал помощником секретаря, заместителем секретаря Совета безопасности РФ.

Владеет английским и французским языками. Имеет классный чин действительного государственного советника РФ II класса.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитет Государственной думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании 10 марта поддержал кандидатуру Евгения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лето будет длиться шесть месяцев. Учёные рассказали как изменится климат в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by