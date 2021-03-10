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Видеосервис VOKA объявил кастинг в шоу модных превращений
Источник материала: Навiны
Видеосервис VOKA объявил кастинг для участия в новом сезоне шоу
Идея проекта заключается в преображении героя или героини, внешним видом которых не вполне доволен кто-то из близкого окружения. Ведущая шоу знакомится с участниками, изучает их стиль и образ жизни, после чего команда профессионалов beauty-сферы работает над преображением героев и помогает создавать новые образы.
Для участия в кастинге необходимо заполнить
Заполнить анкету можно как за себя, так и за другого человека — если вы хотите перемен для кого-то из вашего окружения.
Первый сезон шоу
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Видеосервис VOKA объявил кастинг для участия в новом сезоне шоу «Ты мне (не) нравишься»
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