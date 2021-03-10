Новый развод? Белорусам предлагают заработать оформлением банковских карт

Источник материала: Onliner

Читатели Onliner прислали скриншоты переписки из Telegram, где собеседник предлагает заработок всем желающим. Для этого якобы нужно просто оформить на себя бесплатную банковскую карту и сообщить «работодателю» реквизиты. Но соглашаться на предложение не стоит по массе причин.

В сообщении говорится, что нужны дебетовые карты, на которых нельзя уйти в минус. Это неправда: как ни странно, получить отрицательный баланс можно даже на дебетовой карте, пусть и происходит такая ситуация редко. Существует технический овердрафт, при котором банк может списать больше средств, чем по факту есть на карт-счете. И возмещать сумму придется владельцу карты.

Автор объявления объясняет, что ему нужно «закинуть деньги с карты в букмекерскую контору», после чего за несколько дней выведет средства. И для этого нужно «20—40 дебетовых карт». Это тоже вызывает подозрения: почему нельзя закинуть деньги со своей карты? И зачем переводить с такого количества карточек?









Также человек требует передать ему договор (вероятно, на оформление карты), саму карту, привязанную к ней SIM-карту, логин и пароль для входа в интернет-банк, секретное слово для верификации в банке и даже скан своего паспорта. То есть дать нужно все, что сторонним людям знать и видеть нельзя. К тому же есть явное расхождение в обещаниях: сначала «курировать будет менеджер индивидуально», а потом — «работаем лично со мной».

Суть схемы на данный момент неизвестна, однако мы настоятельно рекомендуем не соглашаться на подобные предложения. Также предупредите об этом друзей и родственников.