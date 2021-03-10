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Новый развод? Белорусам предлагают заработать оформлением банковских карт

10.03.2021 14:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатели Onliner прислали скриншоты переписки из Telegram, где собеседник предлагает заработок всем желающим. Для этого якобы нужно просто оформить на себя бесплатную банковскую карту и сообщить «работодателю» реквизиты. Но соглашаться на предложение не стоит по массе причин.

В сообщении говорится, что нужны дебетовые карты, на которых нельзя уйти в минус. Это неправда: как ни странно, получить отрицательный баланс можно даже на дебетовой карте, пусть и происходит такая ситуация редко. Существует технический овердрафт, при котором банк может списать больше средств, чем по факту есть на карт-счете. И возмещать сумму придется владельцу карты.

Автор объявления объясняет, что ему нужно «закинуть деньги с карты в букмекерскую контору», после чего за несколько дней выведет средства. И для этого нужно «20—40 дебетовых карт». Это тоже вызывает подозрения: почему нельзя закинуть деньги со своей карты? И зачем переводить с такого количества карточек?

Новый развод? Белорусам предлагают заработать оформлением банковских карт

Новый развод? Белорусам предлагают заработать оформлением банковских карт

Также человек требует передать ему договор (вероятно, на оформление карты), саму карту, привязанную к ней SIM-карту, логин и пароль для входа в интернет-банк, секретное слово для верификации в банке и даже скан своего паспорта. То есть дать нужно все, что сторонним людям знать и видеть нельзя. К тому же есть явное расхождение в обещаниях: сначала «курировать будет менеджер индивидуально», а потом — «работаем лично со мной».

Суть схемы на данный момент неизвестна, однако мы настоятельно рекомендуем не соглашаться на подобные предложения. Также предупредите об этом друзей и родственников.

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Читатели Onliner прислали скриншоты переписки из Telegram, где собеседник предлагает заработок всем желающим. Для этого якобы нужно просто оформить на себя бесплатную...
 
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