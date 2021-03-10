Снять авто с учета, чтобы не платить налог: при каких условиях действует упрощенный механизм?

Источник материала: Onliner

В начале марта стало известно об упрощенном механизме по снятию авто с учета. Он необходим для того, чтобы автовладельцы смогли избавиться от автохлама и от «зависших» по документам, но давно проданных без оформления машин при неполном наборе бумаг. В свою очередь это нужно, чтобы те, кто не эксплуатирует авто, не платили транспортный налог, привязанный к факту владения машиной. ГАИ посчитала нужным уточнить аспекты.

По новым правилам для снятия с учета авто для утилизации необходимо соблюсти одно из следующих оснований:

— собственнику сдать в регистрационное подразделение свидетельство о регистрации и (или) регистрационные знаки;

— документально подтвердить сдачу транспортного средства в промышленную переработку;

— в регистрационном подразделении отсутствует информация, подтверждающая эксплуатацию ТС в течение не менее трех лет, предшествующих подаче заявления.

Если эти основания отсутствуют, то снять с учета можно после установления идентификационного номера авто.

Важным нововведением стал именно последний пункт — в МРО не должно быть информации об эксплуатации за последние три года. О какой именно информации идет речь? Ответ дала ГАИ Гомельской области: «Это сведения в информационном ресурсе „Белорусское бюро по транспортному страхованию“ или данные о совершении административного правонарушения в течение трех лет».

Как видно, этот механизм не решит главную проблему — начисление налога на имя владельца после продажи машины «по доверенности» и без оформления договора купли-продажи. Решение конфликтной ситуации отдано на откуп самим хозяевам машин. Им придется искать покупателя (повезет, если одного), уговорить его на встречу и переоформление. В противном случае выплата налога ляжет на них.

«Информация о наличии зарегистрированных ТС, их стоимости предоставляется на основании официального запроса компетентного органа (суд, следственные органы и т. п.) либо собственнику по предъявлению документа, удостоверяющего личность, при непосредственном обращении в регистрационное подразделение, — дополнили в Госавтоинспекции. — При выдаче собственнику справки о наличии либо отсутствии зарегистрированных ТС взимается плата в размере 9 рублей 50 копеек».