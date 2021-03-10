Исследование: 110 тысяч человек могли пострадать от ядерных испытаний во Французской Полинезии

Источник материала: Tut.by

Недавний отчет показал, что ядерные испытания Франции могли затронуть 110 тысяч человек. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на исследовательскую организацию .



Источник: Moruroa Files

С 1960 по 1996 год Франция провела более 190 ядерных испытания во Французской Полинезии. В новом отчете утверждается, что последствия этих взрывов могли затронуть 110 тысяч человек.

В новом двухлетнем расследовании, проведенном международной группой исследователей в области безопасности, специалистов по обработке данных и журналистов-расследователей, команда собрала и проанализировала архив из примерно 2000 страниц рассекреченных французских правительственных и военных документов.

Кроме того, они опросили десятки людей, включая жителей Полинезии, бывших военнослужащих и ученых, чтобы составить более четкую картину 193 ядерных испытаний, проведенных на объектах островов Муруроа и Фангатауфа. Также они составили 3D-модель распространения ядерных частиц среди населенных пунктов Полинезии.

«Согласно нашим расчетам, основанным на научной переоценке полученных доз, около 110 тысяч человек были заражены, то есть почти все население Полинезии на тот момент», — объясняют исследователи.

Свидетельства в документации предполагают, что загрязнение радиоактивными частицами, осевшими в населенных районах, могло спровоцировать случаи онкологии среди местных жителей.

Кроме того, Франция проводила здесь испытания с более мощным оружием в 1970-х годах и не предупреждала местных об опасности. Наиболее известен тот факт, что в 1974 году в результате взрыва устройства под названием Centaure («Центавр»), по оценкам исследователей, 110 тысяч полинезийцев подверглись значительному воздействию радиации — в то время общая численность населения Французской Полинезии составляла 125 тысяч человек.

На сегодняшний день только 454 человека получили компенсацию от французского правительства в знак признания последствий испытаний для здоровья, при этом более 80 процентов заявлений были отклонены властями без объяснения причин.

Кроме того, ущерб был нанесен далеко не только коренным полинезийцам. Согласно электронной переписке, полученной в министерстве обороны Франции, также пострадало здоровье около 2000 из 6000 бывших военных и гражданских сотрудников, участвовавших в испытаниях.

Некоммерческая медиа-организация Disclose, которая помогла подготовить отчет, сообщила The Guardian , что это «первая по-настоящему независимая научная попытка измерить масштаб ущерба и признать тысячи жертв ядерного эксперимента Франции в Тихом океане».