ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Распалась одна из самых красивых пар Испании

10.03.2021 15:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Одна из самых красивых пар Испании — экс-вратарь мадридского «Реала» и «Порту» Икер Касильяс и тележурналистка, фэшн-икона Испании Сара Карбонеро — разводятся. Так по крайней мере заявил ряд испаноязычных СМИ, в том числе HOLA!, El Pais, El Mundo, Marca и другие, передает HELLO.


Сообщается, что в сентябре прошлого года супруги с сыновьями — 7-летним Мартином и 4-летним Лукасом — вернулись в Мадрид после пяти лет жизни в Порту, и за это время их видели вместе на публике несколько раз. Последний — в середине февраля этого года, на выезде из больницы Clínica Universidad de Navarra, где Сара проходила очередной курс химиотерапии (напомним, почти одновременно с инфарктом Икера девушке поставили диагноз — рак яичников). Надо признать, муж сопровождал жену на всех этапах лечения болезни и даже жил с ней в палате.

3 февраля 39-летний футболист публично поздравил Сару в Instagram с 37-летием, написав:

— 37 зим… Поздравляю! Танцы продолжаются… Мы должны танцевать до самого конца!

Инсайдеры, близкие к паре, утверждают, что после переезда в Мадрид супруги стали жить отдельно: Сара осталась жить с детьми в их доме на окраине города, а Икер купил квартиру в районе Пинтор Росалес. Сами они пока никак не прокомментировали эту информацию.

Напомним, 1 мая 2019 года Икер Касильяс перенес инфаркт миокарда во время тренировки с «Порту». Позднее стало известно, что его супруга Сара Карбонеро также больна: ей удалили опухоль, после чего она прошла курс химиотерапии. После выздоровления Касильяс объявил о завершении карьеры.

Икер и Сара познакомились больше 10 лет назад, когда журналистка брала у футболиста интервью. 3 января 2014 года родился сын Мартин. 2 июня 2016 года родился второй сын Лукас. А за несколько месяцев до рождения второго ребенка, 20 марта 2016 года, они тайно поженились и сообщили об этом только в интервью HOLA!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Испанские издания в один голос утверждают, что звездный брак дал трещину.
 
Новости дня
Новости разные
 
Амэрыканскі адмірал: Кітай можа пайсьці на захоп Тайваню ў наступныя шэсьць гадоў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by