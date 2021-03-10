«Прессбол» не опубликовал в газете новость о том, что МОК не признал Виктора Лукашенко президентом НОК













8 марта Международный олимпийский комитет принял решение в качестве временной обеспечительной меры не признать Виктора Лукашенко новым президентом Национального олимпийского комитета Беларуси.





Ранее исполком МОК ввел санкции против руководства НОК Беларуси, в том числе Виктора Лукашенко, который до этого занимал пост первого вице-президента. Это было связано с тем, что «руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации», что противоречит Олимпийской хартии.