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В Ленинском суде Могилева задержали мужчину с ножом

10.03.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Утром 10 марта в суде Ленинского района Могилева задержали мужчину, который с ножом угрожал сотрудникам милиции, сообщают Naviny.by.

Милиционеры пытались уговорить мужчину бросить нож. После отказа его пришлось задержать с применением силы. После этого задержанному стало плохо.

Неизвестно, зачем мужчина пришел в суд с ножом и чего пытался добиться. Во время переговоров он упоминал, что является инвалидом и что он не получил каких-то положенных ему выплат.
 
Теги: Могилев
 
 
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Утром 10 марта в суде Ленинского района Могилева задержали мужчину, который с ножом угрожал сотрудникам милиции, сообщают Naviny.by.
 
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