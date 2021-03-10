Илон Маск разбогател за сутки на рекордные 25 млрд долларов

















По данным BBI, состояние Маска теперь оценивается в 174 млрд долларов. Он остается на второй строчке рейтинга после основателя Amazon Джеффа Безоса, чей капитал составляет 180 млрд. За минувшие сутки состояние Безоса выросло на 5,95 млрд долларов.





В начале января Маск вышел на первую строчку в списке самых богатых людей в мире по версии BBI, обойдя Безоса, однако уже в феврале он вернулся на второе место.





По данным Forbes Real-Time, состояние Маска выросло за сутки на 22,6 млрд долларов до 166,2 млрд долларов (второе место), Безоса - на 5,9 млрд, до 179,9 млрд долларов.





Состояние Маска подскочило благодаря уверенному росту акций производителя электромобилей Tesla. По итогам торгов вторника котировки взлетели сразу на 19,64% - до 673,58 доллара за акцию. До этого столь сильные однодневные скачки акций компании (на 18-19%) наблюдались в феврале-марте 2020 года.