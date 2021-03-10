Это предательство: что возмутило принца Чарльза в словах Гарри и Меган?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Отец принца Гарри болезненно отнесся к заявлениям сына во время интервью Опре Уинфри: по словам источников, принц Чарльз почувствовал себя преданным.

Во время публичной беседы с телеведущей принц Гарри заявил, что заключил контракты с Netflix и Spotify из-за того, что монаршая семья отказала ему в денежной поддержке. Также он отметил, что его "спасением" стало наследство от матери Леди Ди.

Королевские источники признались, что скандальное заявление принца Гарри сильно возмутило принца Чарльза: герцог почувствовал себя преданным собственным отпрыском.

"Принц Уэльский сделал все, чтобы его сын и невестка не нуждались в деньгах", – цитирует слова инсайдера издание The Evening Standart.

Чарльз был единственным спонсором Маркл и принца до осени 2020 года, выделяя средства из собственных доходов. Чековая книжка закрылась лишь после того, как пара заключила контракты с американскими корпорациями.

Сын королевы также тяжело воспринял обвинения в расизме и присоединился к реакции дворца на скандальное интервью мятежников.

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